$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
18:12 • 13518 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 30171 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 40643 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 33862 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 33314 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 26254 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 19901 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18264 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39181 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 39055 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

МИД Украины осуждает новую волну репрессий российских оккупантов против крымскотатарского народа, произошедшую 15 октября. Были задержаны пять женщин, среди которых жена политзаключенного и мать пятерых детей.

Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением

Министерство иностранных дел Украины (МИД) решительно осуждает очередную волну репрессий российских оккупационных структур против крымскотатарского народа. Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает УНН.

Детали

Там указывают, что утром 15 октября сотрудники российских оккупационных силовых органов провели массовые обыски в домах крымских татар в нескольких районах оккупированного Крыма. Среди задержанных - Эсма Ниметулаева, жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева и мать пятерых детей, Насиба Саидова, студентка педагогического колледжа и воспитательница детского сада, а также Эльвира Алиева, Эльянора Османова и Февзие Османова.

Пропагандистские медиа распространяют вымышленные обвинения о "женской ячейке, пропагандировавшей идеи мирового халифата", пытаясь оправдать репрессии и изобразить мирных женщин - матерей, воспитательниц и студенток - "террористками"

- говорится в заявлении.

В МИД называют такие действия частью системного наступления москвы на крымскотатарский народ, направленного на уничтожение его национальной идентичности, духовности и права на собственную землю.

Эти преследования грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности Четвертой Женевской конвенции, и основополагающие права человека. Они в очередной раз демонстрируют преступную сущность российского оккупационного режима, который прибегает к пыткам, сфабрикованным обвинениям и террору против гражданских людей

- подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там призвали международное сообщество, правозащитные организации и медиа уделить особое внимание этим событиям, требовать немедленного освобождения задержанных, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Ни одно преступление оккупантов не останется безнаказанным. Крым был и остается частью Украины, а те, кто сегодня преследует крымских татар, неотвратимо понесут ответственность согласно международному праву", - резюмировали в МИД.

Напомним

российские оккупационные силы провели обыски и задержали нескольких крымскотатарских женщин во временно оккупированном Крыму. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Крым
Украина