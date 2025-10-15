Рейд российских оккупантов против крымскотатарских женщин в Крыму: МИД выступил с заявлением
Киев • УНН
МИД Украины осуждает новую волну репрессий российских оккупантов против крымскотатарского народа, произошедшую 15 октября. Были задержаны пять женщин, среди которых жена политзаключенного и мать пятерых детей.
Министерство иностранных дел Украины (МИД) решительно осуждает очередную волну репрессий российских оккупационных структур против крымскотатарского народа. Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает УНН.
Детали
Там указывают, что утром 15 октября сотрудники российских оккупационных силовых органов провели массовые обыски в домах крымских татар в нескольких районах оккупированного Крыма. Среди задержанных - Эсма Ниметулаева, жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева и мать пятерых детей, Насиба Саидова, студентка педагогического колледжа и воспитательница детского сада, а также Эльвира Алиева, Эльянора Османова и Февзие Османова.
Пропагандистские медиа распространяют вымышленные обвинения о "женской ячейке, пропагандировавшей идеи мирового халифата", пытаясь оправдать репрессии и изобразить мирных женщин - матерей, воспитательниц и студенток - "террористками"
В МИД называют такие действия частью системного наступления москвы на крымскотатарский народ, направленного на уничтожение его национальной идентичности, духовности и права на собственную землю.
Эти преследования грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности Четвертой Женевской конвенции, и основополагающие права человека. Они в очередной раз демонстрируют преступную сущность российского оккупационного режима, который прибегает к пыткам, сфабрикованным обвинениям и террору против гражданских людей
Там призвали международное сообщество, правозащитные организации и медиа уделить особое внимание этим событиям, требовать немедленного освобождения задержанных, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.
"Ни одно преступление оккупантов не останется безнаказанным. Крым был и остается частью Украины, а те, кто сегодня преследует крымских татар, неотвратимо понесут ответственность согласно международному праву", - резюмировали в МИД.
Напомним
российские оккупационные силы провели обыски и задержали нескольких крымскотатарских женщин во временно оккупированном Крыму. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество усилить давление на Россию.
