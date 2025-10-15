$41.750.14
10:41 • 13491 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25543 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23178 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23566 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21320 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17953 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17303 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32335 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32387 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13757 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
рф посилює репресії проти кримських татар: у Криму затримано кількох жінок після обшуків – Лубінець

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Російські окупаційні сили провели обшуки та затримали кількох кримськотатарських жінок у тимчасово окупованому Криму. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

рф посилює репресії проти кримських татар: у Криму затримано кількох жінок після обшуків – Лубінець

російські окупаційні сили вчергове провели хвилю обшуків і затримань представників кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

За його словами, сьогодні вранці силовики окупаційної адміністрації рф провели обшуки в оселях кількох кримськотатарських жінок – дружини політв’язня Ремзі Німетулаєва, багатодітної матері Есми Німетулаєвої, виховательки дитсадка Насіби Саідової, а також Ельвізи Алієвої та Фєвзіє Османової. Усіх жінок незаконно затримали та доставили до управління фсб у Сімферополі.

армія рф може використовувати дитячі літні табори в окупованому Криму як "живий щит" від українських ударів 09.05.25, 07:32 • 3434 перегляди

Ці дії є черговим проявом системних репресій і дискримінації кримських татар за національною та релігійною ознакою. Мета таких переслідувань – залякування населення та витіснення корінного народу з півострова 

– наголосив Лубінець.

Він також зазначив, що росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статтю 64 IV Женевської конвенції, яка забороняє окупаційній владі змінювати правовий порядок на захоплених територіях.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту посилити тиск на росію та домагатися негайного припинення політично мотивованих переслідувань у тимчасово окупованому Криму, а також забезпечити дотримання прав і свобод усіх громадян України.

У Криму ФСБ затримала 22-річного севастопольця за проукраїнські коментарі в Telegram - ЦНС17.09.25, 04:32 • 3921 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Верховна Рада України
Сімферополь
Крим
Україна