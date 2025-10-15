рф посилює репресії проти кримських татар: у Криму затримано кількох жінок після обшуків – Лубінець
Київ • УНН
Російські окупаційні сили провели обшуки та затримали кількох кримськотатарських жінок у тимчасово окупованому Криму. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.
Деталі
За його словами, сьогодні вранці силовики окупаційної адміністрації рф провели обшуки в оселях кількох кримськотатарських жінок – дружини політв’язня Ремзі Німетулаєва, багатодітної матері Есми Німетулаєвої, виховательки дитсадка Насіби Саідової, а також Ельвізи Алієвої та Фєвзіє Османової. Усіх жінок незаконно затримали та доставили до управління фсб у Сімферополі.
Ці дії є черговим проявом системних репресій і дискримінації кримських татар за національною та релігійною ознакою. Мета таких переслідувань – залякування населення та витіснення корінного народу з півострова
Він також зазначив, що росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статтю 64 IV Женевської конвенції, яка забороняє окупаційній владі змінювати правовий порядок на захоплених територіях.
Омбудсман закликав міжнародну спільноту посилити тиск на росію та домагатися негайного припинення політично мотивованих переслідувань у тимчасово окупованому Криму, а також забезпечити дотримання прав і свобод усіх громадян України.
