армія рф може використовувати дитячі літні табори в окупованому Криму як "живий щит" від українських ударів

росія може використовувати дитячі літні табори в окупованому Криму, щоб перешкодити українським ударам по російських військових об'єктах, розташованих на півострові. Про це попередили аналітики Інституту вивчення війни" (ISW) у звіті від 08 травня 2025 року, передає УНН.

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Зазначається, що кримська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Крим Реалії попередила 05 травня, що російська влада може використати присутність дітей у літніх таборах у Криму, щоб стримати українські збройні сили від ударів по військових об'єктах на окупованому півострові, фактично використовуючи дітей як щити, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Губернатор окупаційної області Севастополя Михайло Развожаєв 5 травня заявив, що російські чиновники планують організувати сімнадцять літніх таборів для російських та українських дітей в окупованому Севастополі, включаючи сиріт та дітей російських солдатів. російські чиновники стверджували, що цього літа в окупованому Криму понад 400 закладів прийматимуть дітей - звітує Інститут вивчення війни.

Раніше ISW зазначав, що росія, ймовірно, використовує живі щити, порушуючи міжнародне гуманітарне право, яке говорить, що "військове командування повинно уникати розгортання військових цілей у густонаселених районах або поблизу них".

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Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що наполеглива вимога рф розглядати окупований Крим як туристичний напрямок, незважаючи на те, що росія використовує Крим для підтримки своєї військової агресії проти України, ставить під загрозу життя цивільного населення (особливо дітей).

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