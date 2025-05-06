У ВМС розповіли, чим рф патрулює акваторію у районі Криму
Київ • УНН
Російські окупанти використовують катери типу "Раптор", "Грачонок" для патрулювання поблизу Севастополя та інших локацій в Криму. Також залучають гелікоптери, літаки та дрони для розвідки.
Російські окупанти патрулюють акваторії всім, що мають у своєму розпорядженні. У районі Севастополя або інших локацій в тимчасово окупованому Криму ворог використовує катер типу "Раптор", "Грачонок". Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.
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На запитання, чим росія патрулює водну поверхню, Плетенчук відповів: "Усім, що мають у своєму розпорядженні".
Якщо ми кажемо про пункти базування, той самий Севастополь або інші локації в Криму, то вони використовують зазвичай невеличкі катери для протидиверсійної оборони. Це різноманітні катери типу "Раптор", "Грачонок"
Плетенчук зазначив, що якщо йдеться про перекидання особового складу, то росіяни можуть використовувати "Тунець".
"Це щодо акваторії, тому що вони можуть вийти недалеко й, наприклад, охороняти вхід у бухту, або саму бухту безпосередньо. Якщо брати більшу акваторію, то для цього вони використовують гелікоптери - Мі та Ка. Для цього вони використовують літаки не тільки Бе-12, Бе-200, а й "Іллюшини", теж доволі старенькі. Це тактична авіація, яку ми з вами вже згадували - уся лінійка фактично літаків Су й дрони. Дрони вони використовують для ведення розвідки, звісно, не для патрулювання, але теж активно, й теж зоопарк там доволі великий, шість моделей в постійній експлуатації", - розповів Плетенчук.
ГУР вперше у світі знищило російський Су-30 морським дроном Magura: показали відео03.05.25, 12:56 • 5672 перегляди
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На початку травня повідомлялося, що ЗСУ збили у районі Криму два російські літаки за добу.
Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що збито два багатоцільові винищувачі Су-30 ракетами AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів "Magura-7".