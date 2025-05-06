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Шахед-136

У ВМС розповіли, чим рф патрулює акваторію у районі Криму

Київ • УНН

 • 5394 перегляди

Російські окупанти використовують катери типу "Раптор", "Грачонок" для патрулювання поблизу Севастополя та інших локацій в Криму. Також залучають гелікоптери, літаки та дрони для розвідки.

У ВМС розповіли, чим рф патрулює акваторію у районі Криму

Російські окупанти патрулюють акваторії всім, що мають у своєму розпорядженні. У районі Севастополя або інших локацій в тимчасово окупованому Криму ворог використовує катер типу "Раптор", "Грачонок". Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

Деталі

На запитання, чим росія патрулює водну поверхню, Плетенчук відповів: "Усім, що мають у своєму розпорядженні".

Якщо ми кажемо про пункти базування, той самий Севастополь або інші локації в Криму, то вони використовують зазвичай невеличкі катери для протидиверсійної оборони. Це різноманітні катери типу "Раптор", "Грачонок"

- сказав речник ВМС.

Плетенчук зазначив, що якщо йдеться про перекидання особового складу, то росіяни можуть використовувати "Тунець".

"Це щодо акваторії, тому що вони можуть вийти недалеко й, наприклад, охороняти вхід у бухту, або саму бухту безпосередньо. Якщо брати більшу акваторію, то для цього вони використовують гелікоптери - Мі та Ка. Для цього вони використовують літаки не тільки Бе-12, Бе-200, а й "Іллюшини", теж доволі старенькі. Це тактична авіація, яку ми з вами вже згадували - уся лінійка фактично літаків Су й дрони. Дрони вони використовують для ведення розвідки, звісно, не для патрулювання, але теж активно, й теж зоопарк там доволі великий, шість моделей в постійній експлуатації", - розповів Плетенчук.

ГУР вперше у світі знищило російський Су-30 морським дроном Magura: показали відео03.05.25, 12:56 • 5672 перегляди

Доповнення

На початку травня повідомлялося, що ЗСУ збили у районі Криму два російські літаки за добу.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомляв, що збито два багатоцільові винищувачі Су-30 ракетами AIM-9 Sidewinder, випущеними з безпілотних катерів "Magura-7".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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