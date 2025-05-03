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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 18387 перегляди

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ЗСУ збили над Кримом другий російський літак за добу - Зеленський

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про ураження другого ворожого літака в окупованому Криму. Також знищено військові склади, бої тривають на Донеччині.

ЗСУ збили над Кримом другий російський літак за добу - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження другого за добу ворожого літака на території окупованого Криму.  Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави.  

Деталі

У суботу, 03 травня Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив про другий за добу знищений бойовий літак російської армії.

Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один, другий, російський літак за добу. Також знищені військові склади

- зазначив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, не припиняються щоденні інтенсивні бої на Покровському та інших напрямках на фронті Донецької області. Сили оборони України відповідають по всій лінії фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається активність ЗСУ.

Він подякував спеціалістам, які нарощують українські далекобійні можливості – "і в небі, і на морі".

Нагадаємо

Українські військові вперше у світі знищили російський Су-30 морським дроном Magura. Вартість літака становить близько 50 мільйонів доларів, операцію провели біля Новоросійська.

Зеленський анонсував санкції проти союзників росії та нову оборонну допомогу Україні03.05.25, 21:07 • 800 переглядiв

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