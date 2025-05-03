ЗСУ збили над Кримом другий російський літак за добу - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження другого за добу ворожого літака на території окупованого Криму. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави.

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У суботу, 03 травня Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив про другий за добу знищений бойовий літак російської армії.

Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один, другий, російський літак за добу. Також знищені військові склади - зазначив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, не припиняються щоденні інтенсивні бої на Покровському та інших напрямках на фронті Донецької області. Сили оборони України відповідають по всій лінії фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається активність ЗСУ.

Він подякував спеціалістам, які нарощують українські далекобійні можливості – "і в небі, і на морі".

Нагадаємо

Українські військові вперше у світі знищили російський Су-30 морським дроном Magura. Вартість літака становить близько 50 мільйонів доларів, операцію провели біля Новоросійська.

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