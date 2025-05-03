ЗСУ збили над Кримом другий російський літак за добу - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про ураження другого ворожого літака в окупованому Криму. Також знищено військові склади, бої тривають на Донеччині.
Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження другого за добу ворожого літака на території окупованого Криму. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави.
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У суботу, 03 травня Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив про другий за добу знищений бойовий літак російської армії.
Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості – і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один, другий, російський літак за добу. Також знищені військові склади
За словами Володимира Зеленського, не припиняються щоденні інтенсивні бої на Покровському та інших напрямках на фронті Донецької області. Сили оборони України відповідають по всій лінії фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається активність ЗСУ.
Він подякував спеціалістам, які нарощують українські далекобійні можливості – "і в небі, і на морі".
Нагадаємо
Українські військові вперше у світі знищили російський Су-30 морським дроном Magura. Вартість літака становить близько 50 мільйонів доларів, операцію провели біля Новоросійська.
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