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ВСУ сбили над Крымом второй российский самолет за сутки - Зеленский

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о поражении второго вражеского самолета в оккупированном Крыму. Также уничтожены военные склады, бои продолжаются в Донецкой области.

ВСУ сбили над Крымом второй российский самолет за сутки - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о поражении второго за сутки вражеского самолета на территории оккупированного Крыма.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Главы государства.  

Детали

В субботу, 03 мая Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил о втором за сутки уничтоженном боевом самолете российской армии.

Я благодарю наших ребят, которые наращивают украинские дальнобойные возможности – и в небе, и на море. Блестяще было сбитие российского военного самолета с нашего морского дрона. Доказательство украинских возможностей. Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Минус еще один, второй, российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады

- отметил Президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, не прекращаются ежедневные интенсивные бои на Покровском и других направлениях на фронте Донецкой области. Силы обороны Украины отвечают по всей линии фронта, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется активность ВСУ.

Он поблагодарил специалистов, которые наращивают украинские дальнобойные возможности – "и в небе, и на море".

Напомним

Украинские военные впервые в мире уничтожили российский Су-30 морским дроном Magura. Стоимость самолета составляет около 50 миллионов долларов, операцию провели возле Новороссийска.

Зеленский анонсировал санкции против союзников россии и новую оборонную помощь Украине03.05.25, 21:07 • 714 просмотров

Вита Зеленецкая

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