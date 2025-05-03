ВСУ сбили над Крымом второй российский самолет за сутки - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о поражении второго вражеского самолета в оккупированном Крыму. Также уничтожены военные склады, бои продолжаются в Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский сообщил о поражении второго за сутки вражеского самолета на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Главы государства.
Детали
В субботу, 03 мая Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил о втором за сутки уничтоженном боевом самолете российской армии.
Я благодарю наших ребят, которые наращивают украинские дальнобойные возможности – и в небе, и на море. Блестяще было сбитие российского военного самолета с нашего морского дрона. Доказательство украинских возможностей. Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Минус еще один, второй, российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады
По словам Владимира Зеленского, не прекращаются ежедневные интенсивные бои на Покровском и других направлениях на фронте Донецкой области. Силы обороны Украины отвечают по всей линии фронта, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется активность ВСУ.
Он поблагодарил специалистов, которые наращивают украинские дальнобойные возможности – "и в небе, и на море".
Напомним
Украинские военные впервые в мире уничтожили российский Су-30 морским дроном Magura. Стоимость самолета составляет около 50 миллионов долларов, операцию провели возле Новороссийска.
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