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В ВМС рассказали, чем рф патрулирует акваторию в районе Крыма

Киев • УНН

 • 4464 просмотра

Российские оккупанты используют катера типа "Раптор", "Грачонок" для патрулирования вблизи Севастополя и других локаций в Крыму. Также привлекают вертолеты, самолеты и дроны для разведки.

В ВМС рассказали, чем рф патрулирует акваторию в районе Крыма

Российские оккупанты патрулируют акватории всем, что имеют в своем распоряжении. В районе Севастополя или других локаций во временно оккупированном Крыму враг использует катер типа "Раптор", "Грачонок". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

На вопрос, чем россия патрулирует водную поверхность, Плетенчук ответил: "Всем, что имеют в своем распоряжении".

Если мы говорим о пунктах базирования, тот же Севастополь или другие локации в Крыму, то они используют обычно небольшие катера для противодиверсионной обороны. Это разнообразные катера типа "Раптор", "Грачонок"

- сказал представитель ВМС.

Плетенчук отметил, что если речь идет о переброске личного состава, то россияне могут использовать "Тунец".

"Это что касается акватории, потому что они могут выйти недалеко и, например, охранять вход в бухту, или саму бухту непосредственно. Если брать большую акваторию, то для этого они используют вертолеты - Ми и Ка. Для этого они используют самолеты не только Бе-12, Бе-200, но и "Иллюшины", тоже довольно старенькие. Это тактическая авиация, которую мы с вами уже упоминали - вся линейка фактически самолетов Су и дроны. Дроны они используют для ведения разведки, конечно, не для патрулирования, но тоже активно, и тоже зоопарк там довольно большой, шесть моделей в постоянной эксплуатации", - рассказал Плетенчук.

ГУР впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura: показали видео03.05.25, 12:56 • 5668 просмотров

Дополнение

В начале мая сообщалось, что ВСУ сбили в районе Крыма два российских самолета за сутки.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что сбиты два многоцелевых истребителя Су-30 ракетами AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров "Magura-7".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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