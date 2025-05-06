В ВМС рассказали, чем рф патрулирует акваторию в районе Крыма
Киев • УНН
Российские оккупанты используют катера типа "Раптор", "Грачонок" для патрулирования вблизи Севастополя и других локаций в Крыму. Также привлекают вертолеты, самолеты и дроны для разведки.
Российские оккупанты патрулируют акватории всем, что имеют в своем распоряжении. В районе Севастополя или других локаций во временно оккупированном Крыму враг использует катер типа "Раптор", "Грачонок". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.
Детали
На вопрос, чем россия патрулирует водную поверхность, Плетенчук ответил: "Всем, что имеют в своем распоряжении".
Если мы говорим о пунктах базирования, тот же Севастополь или другие локации в Крыму, то они используют обычно небольшие катера для противодиверсионной обороны. Это разнообразные катера типа "Раптор", "Грачонок"
Плетенчук отметил, что если речь идет о переброске личного состава, то россияне могут использовать "Тунец".
"Это что касается акватории, потому что они могут выйти недалеко и, например, охранять вход в бухту, или саму бухту непосредственно. Если брать большую акваторию, то для этого они используют вертолеты - Ми и Ка. Для этого они используют самолеты не только Бе-12, Бе-200, но и "Иллюшины", тоже довольно старенькие. Это тактическая авиация, которую мы с вами уже упоминали - вся линейка фактически самолетов Су и дроны. Дроны они используют для ведения разведки, конечно, не для патрулирования, но тоже активно, и тоже зоопарк там довольно большой, шесть моделей в постоянной эксплуатации", - рассказал Плетенчук.
ГУР впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura: показали видео03.05.25, 12:56 • 5668 просмотров
Дополнение
В начале мая сообщалось, что ВСУ сбили в районе Крыма два российских самолета за сутки.
Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщал, что сбиты два многоцелевых истребителя Су-30 ракетами AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров "Magura-7".