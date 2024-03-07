Окупанти у Сімферополі хочуть збудувати комплекс для навчання школярів військовим професіям
Київ • УНН
російські окупанти в Криму планують побудувати військово-спортивне містечко для навчання школярів військовим професіям на ділянці площею 55 гектарів.
російські загарбники у Сімферополі мають намір збудувати військово-спортивне містечко для навчання школярів військовим професіям. Про це повідомляє "Крим.Реалії", посилаючись на заяву голови російської ради "союз прикордонників Криму" олександра дьяченка, пише УНН.
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Зазначається, що для цього російська влада вже виділила ділянку площею 55 соток. За словами дьяченка, до кінця квітня на ньому мають з'явитися смуги перешкод та тренажери – тир, скеледром, сектори вивчення зброї, протихімічного захисту тощо.
За програмою НВП (Початкова військова підготовка – КР) вестиметься серйозна робота з допризовною молоддю, з НВП ми налаштовані "допомагати" школам та іншим навчальним закладам у проходженні тренажерної практики на цьому полігоні,
Нагадаємо
росіяни планують запровадити загальнонаціональну систему військової підготовки дітей на окупованих українських територіях і розглядають можливість запуску регіональних відділень "юнармії".