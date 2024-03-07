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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 07:58  •  14942 просмотра

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российские оккупанты в Крыму планируют построить военно-спортивный городок для обучения школьников военным профессиям на участке площадью 55 гектаров.

российские захватчики в Симферополе намерены построить военно-спортивный городок для обучения школьников военным профессиям. Об этом сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на заявление председателя российского совета "союз пограничников Крыма" плександра дьяченко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что для этого российские власти уже выделили участок площадью 55 соток. По словам дьяченко, до конца апреля на нем должны появиться полосы препятствий и тренажеры - тир, скалодром, секторы изучения оружия, противохимической защиты и тому подобное.

По программе НВП (Начальная военная подготовка - КР) будет вестись серьезная работа с допризывной молодежью, с НВП мы настроены "помогать" школам и другим учебным заведениям в прохождении тренажерной практики на этом полигоне,

- сказал дьяченко.

Напомним

россияне планируют ввести общенациональную систему военной подготовки детей на оккупированных украинских территориях и рассматривают возможность запуска региональных отделений "юнармии".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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