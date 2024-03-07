Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

Ищем возможности в правительстве, но ничто не заменит одобрение запроса на финансирование Конгрессом: Кирби о помощи Украине

Правительство США изучает альтернативные пути поддержки Украины, но ни один из них не может заменить одобрение Конгрессом запроса на дополнительное финансирование, что имеет решающее значение для продолжения помощи Украине, особенно в 2024 году.