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армия рф может использовать детские летние лагеря в оккупированном Крыму как "живой щит" от украинских ударов

Киев • УНН

 • 356 просмотра

В ISW предупредили, что россия может использовать детские летние лагеря в Крыму, чтобы сдержать украинские удары по военным объектам, используя детей в качестве щита. Оккупанты подвергают опасности гражданское население.

армия рф может использовать детские летние лагеря в оккупированном Крыму как "живой щит" от украинских ударов

россия может использовать детские летние лагеря в оккупированном Крыму, чтобы воспрепятствовать украинским ударам по российским военным объектам, расположенным на полуострове. Об этом предупредили аналитики Института изучения войны" (ISW) в отчете от 08 мая 2025 года, передает УНН.

Детали

Отмечается, что крымская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Крым Реалии предупредила 05 мая, что российские власти могут использовать присутствие детей в летних лагерях в Крыму, чтобы сдержать украинские вооруженные силы от ударов по военным объектам на оккупированном полуострове, фактически используя детей в качестве щитов, нарушая международное гуманитарное право.

Губернатор оккупационной области Севастополя Михаил Развожаев 5 мая заявил, что российские чиновники планируют организовать семнадцать летних лагерей для российских и украинских детей в оккупированном Севастополе, включая сирот и детей российских солдат. российские чиновники утверждали, что этим летом в оккупированном Крыму более 400 заведений будут принимать детей

- сообщает Институт изучения войны.

Ранее ISW отмечал, что россия, вероятно, использует живые щиты, нарушая международное гуманитарное право, которое гласит, что "военное командование должно избегать развертывания военных целей в густонаселенных районах или вблизи них".

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Аналитики Института изучения войны отмечают, что настойчивое требование рф рассматривать оккупированный Крым как туристическое направление, несмотря на то, что россия использует Крым для поддержки своей военной агрессии против Украины, ставит под угрозу жизнь гражданского населения (особенно детей).

Напомним

россияне разворачивают в Крыму систему видеонаблюдения, которая будет собирать данные и передавать их спецслужбам. Полуостров становится концентрационным лагерем, где царят страх и репрессии.

В Симферополе россияне уничтожают Детский парк, который был основан еще в 1958 году, прикрываясь реконструкцией. На самом деле, это приватизация и военизация территории.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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