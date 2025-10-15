РФ усиливает репрессии против крымских татар: в Крыму задержаны несколько женщин после обысков – Лубинец
Российские оккупационные силы провели обыски и задержали нескольких крымскотатарских женщин во временно оккупированном Крыму. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество усилить давление на Россию.
российские оккупационные силы в очередной раз провели волну обысков и задержаний представителей крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
По его словам, сегодня утром силовики оккупационной администрации РФ провели обыски в домах нескольких крымскотатарских женщин – жены политзаключенного Ремзи Ниметулаева, многодетной матери Эсмы Ниметулаевой, воспитательницы детского сада Насибы Саидовой, а также Эльвизы Алиевой и Февзие Османовой. Всех женщин незаконно задержали и доставили в управление ФСБ в Симферополе.
Эти действия являются очередным проявлением системных репрессий и дискриминации крымских татар по национальному и религиозному признаку. Цель таких преследований – запугивание населения и вытеснение коренного народа с полуострова
Он также отметил, что Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности статью 64 IV Женевской конвенции, которая запрещает оккупационным властям изменять правовой порядок на захваченных территориях.
Омбудсмен призвал международное сообщество усилить давление на Россию и добиваться немедленного прекращения политически мотивированных преследований во временно оккупированном Крыму, а также обеспечить соблюдение прав и свобод всех граждан Украины.
