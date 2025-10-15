$41.750.14
10:41 • 13168 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 24832 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22843 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23229 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21017 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17863 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17248 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32115 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32178 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
РФ усиливает репрессии против крымских татар: в Крыму задержаны несколько женщин после обысков – Лубинец

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Российские оккупационные силы провели обыски и задержали нескольких крымскотатарских женщин во временно оккупированном Крыму. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

РФ усиливает репрессии против крымских татар: в Крыму задержаны несколько женщин после обысков – Лубинец

российские оккупационные силы в очередной раз провели волну обысков и задержаний представителей крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

По его словам, сегодня утром силовики оккупационной администрации РФ провели обыски в домах нескольких крымскотатарских женщин – жены политзаключенного Ремзи Ниметулаева, многодетной матери Эсмы Ниметулаевой, воспитательницы детского сада Насибы Саидовой, а также Эльвизы Алиевой и Февзие Османовой. Всех женщин незаконно задержали и доставили в управление ФСБ в Симферополе.

армия рф может использовать детские летние лагеря в оккупированном Крыму как "живой щит" от украинских ударов 09.05.25, 07:32 • 3434 просмотра

Эти действия являются очередным проявлением системных репрессий и дискриминации крымских татар по национальному и религиозному признаку. Цель таких преследований – запугивание населения и вытеснение коренного народа с полуострова 

– подчеркнул Лубинец.

Он также отметил, что Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности статью 64 IV Женевской конвенции, которая запрещает оккупационным властям изменять правовой порядок на захваченных территориях.

Омбудсмен призвал международное сообщество усилить давление на Россию и добиваться немедленного прекращения политически мотивированных преследований во временно оккупированном Крыму, а также обеспечить соблюдение прав и свобод всех граждан Украины.

В Крыму ФСБ задержала 22-летнего севастопольца за проукраинские комментарии в Telegram - ЦНС17.09.25, 04:32 • 3921 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Война в Украине
Верховная Рада
Симферополь
Крым
Украина