Парламент Нидерландов признал депортацию крымских татар геноцидом

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ходатайство, в котором депортация крымских татар в 1944 году советским союзом признается геноцидом. Об этом говорится на сайте парламента Нидерландов, пишет УНН.

Детали

В ходатайстве депутата Палаты представителей Нидерландов Дерка Бойсвика отмечается, что "различные страны признали массовое выселение крымских татар в 1944 году Советским Союзом геноцидом".

Также подчеркивается, что с момента оккупации Крыма в 2014 году многие крымские татары были безосновательно заключены под стражу, подверглись пыткам или пропали без вести, чем "россия, вероятнее всего, продолжила политику геноцида крымских татар".

Палата представителей "выражает свою позицию относительно признания массовой депортации крымских татар в 1944 году по современным стандартам геноцидом и осуждает ее", а также просит правительство определить, можно ли признать геноцид крымских татар - говорится в ходатайстве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение нижней палаты парламента Нидерландов, назвав его "мощным жестом солидарности с крымскотатарским народом, который до сих пор подвергается преследованиям".

Я благодарю Нидерланды за то, что они стали седьмой страной за пределами Украины, которая признала это преступление геноцидом, и призываю все другие страны сделать то же самое. Это правильный шаг - написал он в соцсети Х.

Напомним

В мае 2024 года Рада призвала признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, усилить поддержку Украины против российской агрессии, отреагировать на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и создать трибунал по российской агрессии против Украины, а также требует от россии снять ограничения в отношении крымскотатарских институций.