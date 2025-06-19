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Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар геноцидом

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала клопотання, яке визнає депортацію кримських татар у 1944 році Радянським Союзом геноцидом. Нідерланди стали сьомою країною, яка визнала цей злочин.

Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар геноцидом

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала клопотання, в якому депортація кримських татар у 1944 році радянським союзом визнається геноцидом. Про це йдеться на сайті парламенту Нідерландів, пише УНН.

Деталі

У клопотанні депутата Палати представників Нідерландів Дерка Бойсвіка зазначається, що "різні країни визнали масове виселення кримських татар у 1944 році Радянським Союзом геноцидом".

Також наголошується, що з моменту окупації Криму у 2014 році багато кримських татар були безпідставно ув'язнені, зазнали тортур або зникли безвісти, чим "росія, найімовірніше, продовжила політику геноциду кримських татар".

Палата представників "висловлює свою позицію щодо визнання масової депортації кримських татар у 1944 році за сучасними стандартами геноцидом та засуджує її", а також просить уряд визначити, чи можна визнати геноцид кримських татар

- йдеться у клопотанні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення нижньої палати парламенту Нідерландів, назвавши його "потужним жестом солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань".

Я дякую Нідерландам за те, що вони стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом, і закликаю всі інші країни зробити те саме. Це правильний крок

- написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо

У травні 2024 року Рада закликала визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом, посилити підтримку України проти російської агресії, відреагувати на порушення прав людини в окупованому Криму та створити трибунал щодо російської агресії проти України, а також вимагає від росії зняти обмеження щодо кримськотатарських інституцій.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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