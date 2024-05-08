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Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду

Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду

Київ • УНН

 • 16745 перегляди

Рада закликала визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом, посилити підтримку України проти російської агресії, відреагувати на порушення прав людини в окупованому Криму та створити трибунал щодо російської агресії проти України, а також вимагає від росії зняти обмеження щодо кримськотатарських інституцій.

Верховна Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду, підтримати створення спецтрибунал щодо російської агресії проти України, а також вимагає від росії скасувати незаконні обмеження щодо кримськотатарських інституцій, повідомив у середу народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Рада звернулась до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей визнати актом геноциду депортацію кримськотатарського народу у 1944 році. За - 317

- написав Гончаренко у Telegram.

Ще, з його слів, є у зверненні:

  • вимога до рф – скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема виконати рішення Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй щодо відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу;
  • суттєво посилити підтримку України та тиск на російську федерацію; 
  • активно і швидко реагувати на нові випадки порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму; 
  • підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти України для притягнення винних до відповідальності.

Меджліс планує встановити пам'ятник жертвам геноциду кримських татар24.04.24, 13:56 • 18536 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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