Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду
Київ • УНН
Рада закликала визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом, посилити підтримку України проти російської агресії, відреагувати на порушення прав людини в окупованому Криму та створити трибунал щодо російської агресії проти України, а також вимагає від росії зняти обмеження щодо кримськотатарських інституцій.
Верховна Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду, підтримати створення спецтрибунал щодо російської агресії проти України, а також вимагає від росії скасувати незаконні обмеження щодо кримськотатарських інституцій, повідомив у середу народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
Рада звернулась до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей визнати актом геноциду депортацію кримськотатарського народу у 1944 році. За - 317
Ще, з його слів, є у зверненні:
- вимога до рф – скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема виконати рішення Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй щодо відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу;
- суттєво посилити підтримку України та тиск на російську федерацію;
- активно і швидко реагувати на нові випадки порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму;
- підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти України для притягнення винних до відповідальності.
Меджліс планує встановити пам'ятник жертвам геноциду кримських татар24.04.24, 13:56 • 18536 переглядiв