Верховная Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида, поддержать создание спецтрибунала по российской агрессии против Украины, а также требует от россии отменить незаконные ограничения в отношении крымскотатарских институтов, сообщил в среду народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям признать актом геноцида депортацию крымскотатарского народа в 1944 году. За - 317 - написал Гончаренко в Telegram.

Еще, по его словам, есть в обращении:

требование к рф - отменить незаконные ограничения на право крымскотатарского народа сохранять свои представительные институты, в частности выполнить решение Международного суда Организации Объединенных Наций по восстановлению работы Меджлиса крымскотатарского народа;

существенно усилить поддержку Украины и давление на российскую федерацию;

активно и быстро реагировать на новые случаи нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму;

поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии российской федерации против Украины для привлечения виновных к ответственности.

Меджлис планирует установить памятник жертвам геноцида крымских татар