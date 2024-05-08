Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида
Киев • УНН
Рада призвала признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, усилить поддержку Украины против российской агрессии, отреагировать на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и создать трибунал по российской агрессии против Украины, а также требует от россии снять ограничения в отношении крымскотатарских институтов.
Верховная Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида, поддержать создание спецтрибунала по российской агрессии против Украины, а также требует от россии отменить незаконные ограничения в отношении крымскотатарских институтов, сообщил в среду народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям признать актом геноцида депортацию крымскотатарского народа в 1944 году. За - 317
Еще, по его словам, есть в обращении:
- требование к рф - отменить незаконные ограничения на право крымскотатарского народа сохранять свои представительные институты, в частности выполнить решение Международного суда Организации Объединенных Наций по восстановлению работы Меджлиса крымскотатарского народа;
- существенно усилить поддержку Украины и давление на российскую федерацию;
- активно и быстро реагировать на новые случаи нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму;
- поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии российской федерации против Украины для привлечения виновных к ответственности.
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Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида
Рада призвала признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, усилить поддержку Украины против российской агрессии, отреагировать на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и создать трибунал по российской агрессии против Украины, а также требует от россии снять ограничения в отношении крымскотатарских институтов.
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