Меджлис планирует установить памятник жертвам геноцида крымских татар

Меджлис крымскотатарского народа инициировал проект по созданию памятника жертвам геноцида крымских татар. Над ним сейчас идет работа, обсуждается место размещения, сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в интервью "Суспільному", передает УНН.

Детали

По словам Чубарова, в Украине произошли "две ужасные вселенского масштаба трагедии" - Голодомор начала 30-х годов XX века и депортация, то есть тотальное изгнание крымскотатарского народа со своей родины и почти полвека, 45 лет, насильственного удержания их в местах изгнания.

Глава Меджлиса отметил, что хотелось бы, чтобы в украинском обществе все осознавали глубину катастрофы, чтобы те, кто увидел этот памятник осознали крымскотатарскую трагедию как часть украинской истории, трагедии, чтобы объединяться ради будущего Украины.

"Это очень важно, чтобы никогда не было повторения того, что едва не уничтожило наши народы. Итак, этот памятник должен всех настраивать на то, что такие ужасные преступления против человечности как Голодомор, как Холокост, как сюргюн - депортации, никогда не должны повторяться", - заявил Чубаров.

Он также указал, что особенно это важно в контексте российско-украинской войны, которая объединила людей в защите Украины.

Справочно

Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами произошла в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу Сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего СССР завершилось 4 июня. Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.

На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли умерли во время, или в первые годы после депортации.

По разным оценкам было вывезено от 191 тысячи до 423 тысяч крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.