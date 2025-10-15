Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою
МЗС України засуджує нову хвилю репресій російських окупантів проти кримськотатарського народу, що відбулася 15 жовтня. Були затримані п'ять жінок, серед яких дружина політв'язня та мати п'ятьох дітей.
Міністерство закордонних справ України (МЗС) рішуче засуджує чергову хвилю репресій російських окупаційних структур проти кримськотатарського народу. Про це йдеться у заяві МЗС, повідомляє УНН.
Там вказують, що зранку 15 жовтня співробітники російських окупаційних силових органів провели масові обшуки у домівках кримських татар у кількох районах окупованого Криму. Серед затриманих - Есма Німетулаєва, дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва і мати пʼяти дітей, Насіба Саїдова, студентка педагогічного коледжу та вихователька дитячого садка, а також Ельвіра Алієва, Ельянора Османова та Февзіє Османова.
Пропагандистські медіа поширюють вигадані звинувачення про "жіночу ячейку, що пропагувала ідеї світового халіфату", намагаючись виправдати репресії і зобразити мирних жінок - матерів, виховательок і студенток - "терористками"
В МЗС називають такі дії частиною системного наступу москви на кримськотатарський народ, спрямованого на знищення його національної ідентичності, духовності та права на власну землю.
Ці переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції, та основоположні права людини. Вони вкотре демонструють злочинну сутність російського окупаційного режиму, який вдається до тортур, сфабрикованих звинувачень та терору проти цивільних людей
Там закликали міжнародну спільноту, правозахисні організації та медіа приділити особливу увагу цим подіям, вимагати негайного звільнення затриманих, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.
"Жоден злочин окупантів не залишиться безкарним. Крим був і залишається частиною України, а ті, хто сьогодні переслідує кримських татар, невідворотно нестимуть відповідальність згідно з міжнародним правом", - резюмували в МЗС.
російські окупаційні сили провели обшуки та затримали кількох кримськотатарських жінок у тимчасово окупованому Криму. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.
