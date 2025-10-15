Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
18:12 • 13741 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 30585 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 40867 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 34063 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 33516 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 26314 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 19943 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18290 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 39330 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 39204 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Відома блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень через шахрайську схемуPhotoVideo15 жовтня, 13:34 • 3702 перегляди
Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресіїPhoto15 жовтня, 14:02 • 9374 перегляди
Окупанти засудили захисника Маріуполя на 22 роки ув'язнення: у чому звинувачують бійця "Азову"15 жовтня, 14:14 • 8466 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 12992 перегляди
"Аляскінський процес" не завершено: лавров розповів, на що чекає рф17:34 • 4530 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 30196 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 44884 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 39332 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 39207 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 64341 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Дніпропетровська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 13001 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 63773 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 42574 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 44877 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 51285 перегляди
Актуальне
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Фільм
The New York Times
Золото

Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

МЗС України засуджує нову хвилю репресій російських окупантів проти кримськотатарського народу, що відбулася 15 жовтня. Були затримані п'ять жінок, серед яких дружина політв'язня та мати п'ятьох дітей.

Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою

Міністерство закордонних справ України (МЗС) рішуче засуджує чергову хвилю репресій російських окупаційних структур проти кримськотатарського народу. Про це йдеться у заяві МЗС, повідомляє УНН.

Деталі

Там вказують, що зранку 15 жовтня співробітники російських окупаційних силових органів провели масові обшуки у домівках кримських татар у кількох районах окупованого Криму. Серед затриманих - Есма Німетулаєва, дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва і мати пʼяти дітей, Насіба Саїдова, студентка педагогічного коледжу та вихователька дитячого садка, а також Ельвіра Алієва, Ельянора Османова та Февзіє Османова.

Пропагандистські медіа поширюють вигадані звинувачення про "жіночу ячейку, що пропагувала ідеї світового халіфату", намагаючись виправдати репресії і зобразити мирних жінок - матерів, виховательок і студенток - "терористками"

- йдеться у заяві.

В МЗС називають такі дії частиною системного наступу москви на кримськотатарський народ, спрямованого на знищення його національної ідентичності, духовності та права на власну землю.

Ці переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції, та основоположні права людини. Вони вкотре демонструють злочинну сутність російського окупаційного режиму, який вдається до тортур, сфабрикованих звинувачень та терору проти цивільних людей

- підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Там закликали міжнародну спільноту, правозахисні організації та медіа приділити особливу увагу цим подіям, вимагати негайного звільнення затриманих, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

"Жоден злочин окупантів не залишиться безкарним. Крим був і залишається частиною України, а ті, хто сьогодні переслідує кримських татар, невідворотно нестимуть відповідальність згідно з міжнародним правом", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо

російські окупаційні сили провели обшуки та затримали кількох кримськотатарських жінок у тимчасово окупованому Криму. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар геноцидом19.06.25, 22:41 • 4115 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Крим
Україна