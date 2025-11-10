Франція звільнила кримського татарина Шагаєва, що був арештований за надуманими звинуваченнями росії

У Франції звільнили та дозволили залишити країну кримському татарину, громадянину України Ільнуру Шагаєву, якого раніше затримали за запитом росії через Інтерпол. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.

За його словами Чубарова, Шагаєва вже випустили за рішенням Вищого апеляційного суду Франції, і 7 листопада він повернувся до Ірландії, де має тимчасовий захист разом із родиною.

Громадянин України Ільнур Шагаєв, затриманий 20 травня 2025 року у місті Шербур (Франція) в момент, коли разом із дружиною та дітьми сідав на паром до Ірландії, де сім’я Шагаєвих має статус тимчасового захисту, після тривалих юридичних розглядів був звільнений рішенням Вищого апеляційного суду Франції

Причиною затримання став запит російських органів до Інтерполу з надуманими звинуваченнями у тероризмі, що, за словами Чубарова, є стандартною практикою репресій проти кримських татар.

Завдяки колосальним зусиллям МЗС України та дипломатів посольства України у Франції, які супроводжували справу на всіх її етапах, судовий процес завершився повним виправданням Ільнура Шагаєва. Ба більше, Вищий апеляційний суд Франції визнав, що дії правоохоронних органів Франції щодо Ільнура Шагаєва в окремих, але суттєвих аспектах, порушували чинні норми національного законодавства