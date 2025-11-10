$41.960.02
19:55 • 10421 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26343 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34733 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51913 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33666 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50176 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41195 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22934 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24844 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Франція звільнила кримського татарина Шагаєва, що був арештований за надуманими звинуваченнями росії

Київ • УНН

 • 10675 перегляди

Франція звільнила кримського татарина Ільнура Шагаєва, затриманого за запитом рф. Він повернувся до Ірландії, де має тимчасовий захист.

Франція звільнила кримського татарина Шагаєва, що був арештований за надуманими звинуваченнями росії

У Франції звільнили та дозволили залишити країну кримському татарину, громадянину України Ільнуру Шагаєву, якого раніше затримали за запитом росії через Інтерпол. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише УНН.

Деталі

За його словами Чубарова, Шагаєва вже випустили за рішенням Вищого апеляційного суду Франції, і 7 листопада він повернувся до Ірландії, де має тимчасовий захист разом із родиною.

Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою15.10.25, 23:59 • 14521 перегляд

Громадянин України Ільнур Шагаєв, затриманий 20 травня 2025 року у місті Шербур (Франція) в момент, коли разом із дружиною та дітьми сідав на паром до Ірландії, де сім’я Шагаєвих має статус тимчасового захисту, після тривалих юридичних розглядів був звільнений рішенням Вищого апеляційного суду Франції 

– повідомив Чубаров.

Причиною затримання став запит російських органів до Інтерполу з надуманими звинуваченнями у тероризмі, що, за словами Чубарова, є стандартною практикою репресій проти кримських татар.

ЄСПЛ розпочав розгляд справ щодо заборони Меджлісу кримськотатарського народу20.10.25, 23:38 • 3592 перегляди

Завдяки колосальним зусиллям МЗС України та дипломатів посольства України у Франції, які супроводжували справу на всіх її етапах, судовий процес завершився повним виправданням Ільнура Шагаєва. Ба більше, Вищий апеляційний суд Франції визнав, що дії правоохоронних органів Франції щодо Ільнура Шагаєва в окремих, але суттєвих аспектах, порушували чинні норми національного законодавства

– додав Чубаров.

За його словами, Шагаєв покинув депортаційний табір ще 22 жовтня, але залишив Францію лише 7 листопада після завершення всіх процедур та оформлення документів.

рф посилює репресії проти кримських татар: у Криму затримано кількох жінок після обшуків – Лубінець15.10.25, 18:56 • 3101 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Обшук
Війна в Україні
Дипломатка
Рефат Чубаров
Ірландія
Інтерпол
Франція