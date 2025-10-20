ЕСПЧ начал рассмотрение дел о запрете Меджлиса крымскотатарского народа
Европейский суд по правам человека начал официальную коммуникацию по делам о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, введенного оккупационными властями Крыма в 2016 году. Целью жалоб является признание незаконности запрета Меджлиса и системного давления на крымскотатарский народ.
В понедельник, 20 октября, Европейский суд по правам человека начал официальную коммуникацию по делам, касающимся запрета Меджлиса крымскотатарского народа, введенного оккупационными властями Крыма в 2016 году. Обращения в Суд подали как представительные органы крымских татар, так и отдельные граждане. Об этом информирует УНН со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.
Детали
Председатель Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса Эскендер Бариев сообщил, что еще в 2017 году при содействии КРЦ было подано 17 индивидуальных заявлений в ЕСПЧ - от физических лиц, Херсонского регионального меджлиса, местных меджлисов и других органов самоуправления крымских татар. Отдельное заявление тогда подали и от самого Меджлиса при поддержке Украинского Хельсинкского союза по правам человека.
Прошло восемь лет, и наконец эти дела начали активно рассматриваться в этом году. Такое длительное ожидание начала рассмотрения связано с позицией Суда, что рассмотрение индивидуальных дел будет происходить только после рассмотрения межгосударственных дел "Украина против россии" по Крыму, решение по которым было вынесено в июне прошлого года
По словам Бариева, цель жалоб - добиться признания не только незаконности запрета Меджлиса, но и системного давления на крымскотатарский народ, что является частью геноцидной политики Кремля и попыткой уничтожить его систему самоуправления.
Летом 2025 года КРЦ передал в ЕСПЧ дополнительные доказательства преследования членов Херсонского регионального и местных меджлисов. Часть активистов сейчас находится за решеткой, некоторые были вынуждены покинуть территорию из-за пыток и преследований, а те, кто остался, живут под постоянным контролем оккупационной администрации.
Интересы заявителей в ЕСПЧ представляет адвокат Борис Бабин. Он отметил, что дело является сложным, поскольку вопросы прав коренных народов почти не рассматривались Судом ранее.
Наиболее драматичными, на мой взгляд, здесь стали дела местных меджлисов Херсонщины, которые в 2017 году писали в Евросуд именно о рисках будущей агрессии РФ на материковую Украину и дальнейших прогнозируемых притеснениях там оккупантами крымских татар, что и произошло с 2022 года
Председатель Правления КРЦ Эскендер Бариев отметил, что ключевыми моментами в деле о запрете Меджлиса являются следующие: ЕСПЧ запросил у россии информацию до 21 января 2026 года, хотя ответ маловероятен. Суд признал Меджлис представительным органом коренного народа, что важно для юридической борьбы и укрепления его статуса. Также ЕСПЧ предложил Украине присоединиться к делу в качестве третьей стороны, чтобы выразить позицию и защитить права крымских татар.
Напомним
Рефат Чубаров заявил, что основные усилия Меджлиса направлены на защиту суверенитета Украины и скорейшее освобождение Крыма. Также Меджлис контролирует вопросы сохранения языка и культуры крымских татар.
