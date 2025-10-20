ЕСПЧ начал рассмотрение дел о запрете Меджлиса крымскотатарского народа

В понедельник, 20 октября, Европейский суд по правам человека начал официальную коммуникацию по делам, касающимся запрета Меджлиса крымскотатарского народа, введенного оккупационными властями Крыма в 2016 году. Обращения в Суд подали как представительные органы крымских татар, так и отдельные граждане. Об этом информирует УНН со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.

Председатель Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса Эскендер Бариев сообщил, что еще в 2017 году при содействии КРЦ было подано 17 индивидуальных заявлений в ЕСПЧ - от физических лиц, Херсонского регионального меджлиса, местных меджлисов и других органов самоуправления крымских татар. Отдельное заявление тогда подали и от самого Меджлиса при поддержке Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Прошло восемь лет, и наконец эти дела начали активно рассматриваться в этом году. Такое длительное ожидание начала рассмотрения связано с позицией Суда, что рассмотрение индивидуальных дел будет происходить только после рассмотрения межгосударственных дел "Украина против россии" по Крыму, решение по которым было вынесено в июне прошлого года