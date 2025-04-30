Головним завданням Меджлісу є захист цілісності України і повернення Криму - Чубаров
Київ • УНН
Рефат Чубаров заявив, що основні зусилля Меджлісу спрямовані на захист суверенітету України та якнайшвидше звільнення Криму. Також Меджліс контролює питання збереження мови і культури кримських татар.
Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що головними цілями Меджлісу є захист територіальної цілісності України та якнайшвидшого звільнення Криму.
Про це Чубаров сказав в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
Найголовніше для нас питання – це питання, пов’язане з захистом суверенітету та територіальної цілісності Української держави. Найпотужніші зусилля спрямовані на те, щоб якнайшвидше звільнити Крим
Також Чубаров додав, що Меджліс в рамках своїх повноважень, констролює всі важливі сфери життя кримських татар, зокрема в питаннях збереження мови і культури.
Ми намагаємося виконувати всі ті повноваження, які визначені регламентом курултая кримсько-татарського народу. І це стосується всіх сфер життєдіяльності кримсько-татарського народу: питання мови і культури
Доповнення
Меджліс кримськотатарського народу відкинув можливість визнання анексованого Криму російським і попередив, що спроби зробити це суперечать міжнародному праву. Чубаров нагадав, що саме під час першої президентської каденції Дональда Трампа США ухвалили "Кримську декларацію", де записано, що США засуджують спробу росії анексувати Крим та зобовʼязуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.