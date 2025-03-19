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Не вірю, що США визнають Крим російським - Чубаров

Київ • УНН

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Голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на повідомлення про можливе визнання Криму російським, нагадавши про "Кримську декларацію" США та висловив сумнів у зміні політики.

Не вірю, що США визнають Крим російським - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп може офіційно визнати окупований Крим російською територією в рамках угоди про припинення вогню. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Рефат Чубаров нагадав, що саме під час першої президентської каденції Трампа США ухвалили "Кримську декларацію", де записано, що США засуджують спробу росії анексувати Крим та зобовʼязуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.

Я відкидаю кардинальні протилежності тій політиці, яка до цього здійснюється США, але якщо й допустити, що можуть бути такі підходи, то це буде розглядатися державними інституціями США, в першу чергу Конгресом і тому я не думаю, що президент Америки може вчинити такі дії. Я це виключаю

- сказав Рефат Чубаров.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН адміністрація Трампа розглядає можливість визнання Криму територією рф в рамках угоди про припинення війни. США можуть звернутися до ООН із закликом зробити те ж саме.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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