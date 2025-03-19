Не верю, что США признают Крым российским - Чубаров
Киев • УНН
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров отреагировал на сообщение о возможном признании Крыма российским, напомнив о "Крымской декларации" США и выразил сомнение в изменении политики.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может официально признать оккупированный Крым российской территорией в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Рефат Чубаров напомнил, что именно во время первой президентской каденции Трампа США приняли "Крымскую декларацию", где записано, что США осуждают попытку россии аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.
Я отвергаю кардинальные противоположности той политике, которая до этого осуществляется США, но если и допустить, что могут быть такие подходы, то это будет рассматриваться государственными институтами США, в первую очередь Конгрессом и поэтому я не думаю, что президент Америки может совершить такие действия. Я это исключаю
Напомним
Как ранее писал УНН администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией рф в рамках соглашения о прекращении войны. США могут обратиться в ООН с призывом сделать то же самое.