Не верю, что США признают Крым российским - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может официально признать оккупированный Крым российской территорией в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

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Рефат Чубаров напомнил, что именно во время первой президентской каденции Трампа США приняли "Крымскую декларацию", где записано, что США осуждают попытку россии аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.

Я отвергаю кардинальные противоположности той политике, которая до этого осуществляется США, но если и допустить, что могут быть такие подходы, то это будет рассматриваться государственными институтами США, в первую очередь Конгрессом и поэтому я не думаю, что президент Америки может совершить такие действия. Я это исключаю