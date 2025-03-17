Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією під час майбутньої угоди про припинення війни між рф та Україною. Про це пише видання Semafor з посиланням на джерела, передає УНН.

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією в рамках будь-якої майбутньої угоди про припинення війни москви проти Києва - пише видання.

Джерела також розповіли, що представники адміністрації також обговорювали можливість того, що США звернуться до ООН із закликом зробити те саме.

Такий заклик узгодив би позицію адміністрації Трампа з позицією президента росії володимира путіна, який давно вважає Крим територією своєї країни. Раніше не повідомлялося про відкритість адміністрації до цих варіантів, оскільки Трамп готується до телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним у вівторок, на якій обговорюватиметься потенційна угода про 30-денне припинення вогню - додає видання.

Наголошується, що формально Трамп не ухвалив жодних рішень, і можливі кроки щодо Криму - це лише два з безлічі варіантів, які пропонуються його адміністрацією, що наполягає на припиненні війни.

Нагадаємо

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявляла, що президент США Дональд Трамп матиме "продуктивну розмову" з російським диктатором володимиром путіним.

Прессекретар заявила про близькість до мирної угоди та рішучість президента її досягти. Трамп має намір обговорити припинення війни в Україні з путіним 18 березня.