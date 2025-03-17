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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 146760 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання Криму територією рф в рамках угоди про припинення війни. США можуть звернутися до ООН із закликом зробити те ж саме.

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією під час майбутньої угоди про припинення війни між рф та Україною. Про це пише видання Semafor з посиланням на джерела, передає УНН.

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією в рамках будь-якої майбутньої угоди про припинення війни москви проти Києва 

- пише видання.

Джерела також розповіли, що представники адміністрації також обговорювали можливість того, що США звернуться до ООН із закликом зробити те саме.

Такий заклик узгодив би позицію адміністрації Трампа з позицією президента росії володимира путіна, який давно вважає Крим територією своєї країни. Раніше не повідомлялося про відкритість адміністрації до цих варіантів, оскільки Трамп готується до телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним у вівторок, на якій обговорюватиметься потенційна угода про 30-денне припинення вогню 

- додає видання.

Наголошується, що формально Трамп не ухвалив жодних рішень, і можливі кроки щодо Криму - це лише два з безлічі варіантів, які пропонуються його адміністрацією, що наполягає на припиненні війни.

Нагадаємо

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявляла, що президент США Дональд Трамп матиме "продуктивну розмову" з російським диктатором володимиром путіним.

Прессекретар заявила про близькість до мирної угоди та рішучість президента її досягти. Трамп має намір обговорити припинення війни в Україні з путіним 18 березня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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