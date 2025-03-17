Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ
Київ • УНН
Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання Криму територією рф в рамках угоди про припинення війни. США можуть звернутися до ООН із закликом зробити те ж саме.
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією під час майбутньої угоди про припинення війни між рф та Україною. Про це пише видання Semafor з посиланням на джерела, передає УНН.
Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією в рамках будь-якої майбутньої угоди про припинення війни москви проти Києва
Джерела також розповіли, що представники адміністрації також обговорювали можливість того, що США звернуться до ООН із закликом зробити те саме.
Такий заклик узгодив би позицію адміністрації Трампа з позицією президента росії володимира путіна, який давно вважає Крим територією своєї країни. Раніше не повідомлялося про відкритість адміністрації до цих варіантів, оскільки Трамп готується до телефонної розмови з президентом росії володимиром путіним у вівторок, на якій обговорюватиметься потенційна угода про 30-денне припинення вогню
Наголошується, що формально Трамп не ухвалив жодних рішень, і можливі кроки щодо Криму - це лише два з безлічі варіантів, які пропонуються його адміністрацією, що наполягає на припиненні війни.
Нагадаємо
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявляла, що президент США Дональд Трамп матиме "продуктивну розмову" з російським диктатором володимиром путіним.
Прессекретар заявила про близькість до мирної угоди та рішучість президента її досягти. Трамп має намір обговорити припинення війни в Україні з путіним 18 березня.