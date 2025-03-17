Білий дім: США близькі до мирної угоди, як ніколи раніше

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт на пресконференції заявила, що "ми ніколи не були ближче до мирної угоди", передає УНН.

"Ми знаходимося на 10-ярдовій лінії миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж у цей момент", - сказала Лівітт.

"Президент сповнений рішучості її досягти", - додає вона.

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Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України.

Нагадаємо

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо України обговорюються питання Курської області, ЗАЕС та окупованих територій. Припинення вогню - складний процес.