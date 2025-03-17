Белый дом: США близки к мирному соглашению, как никогда ранее
Киев • УНН
Пресс-секретарь заявила о близости к мирному соглашению и решимости президента его достичь. Трамп намерен обсудить прекращение войны в Украине с путиным 18 марта.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции заявила, что "мы никогда не были ближе к мирному соглашению", передает УНН.
"Мы находимся на 10-ярдовой линии мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент", - сказала Ливитт.
"Президент полон решимости его достичь", - добавляет она.
Ранее
Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера относительно прекращения войны рф против Украины.
Напомним
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы Курской области, ЗАЭС и оккупированных территорий. Прекращение огня - сложный процесс.