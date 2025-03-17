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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Белый дом: США близки к мирному соглашению, как никогда ранее

Киев • УНН

 • 50167 просмотра

Пресс-секретарь заявила о близости к мирному соглашению и решимости президента его достичь. Трамп намерен обсудить прекращение войны в Украине с путиным 18 марта.

Белый дом: США близки к мирному соглашению, как никогда ранее

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции заявила, что "мы никогда не были ближе к мирному соглашению", передает УНН.

"Мы находимся на 10-ярдовой линии мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент", - сказала Ливитт.

"Президент полон решимости его достичь", - добавляет она.

Ранее

Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера относительно прекращения войны рф против Украины.

Напомним

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы Курской области, ЗАЭС и оккупированных территорий. Прекращение огня - сложный процесс.

Антонина Туманова

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