Администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией во время будущего соглашения о прекращении войны между рф и Украиной. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на источники, передает УНН.

Источники также рассказали, что представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся в ООН с призывом сделать то же самое.

Такой призыв согласовал бы позицию администрации Трампа с позицией президента россии владимира путина, который давно считает Крым территорией своей страны. Ранее не сообщалось об открытости администрации к этим вариантам, поскольку Трамп готовится к телефонному разговору с президентом россии владимиром путиным во вторник, на которой будет обсуждаться потенциальное соглашение о 30-дневном прекращении огня