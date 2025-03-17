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Администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией - СМИ

Киев • УНН

 • 146737 просмотра

Администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией рф в рамках соглашения о прекращении войны. США могут обратиться в ООН с призывом сделать то же самое.

Администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией во время будущего соглашения о прекращении войны между рф и Украиной. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на источники, передает УНН.

Администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией в рамках любого будущего соглашения о прекращении войны москвы против Киева 

- пишет издание.

Источники также рассказали, что представители администрации также обсуждали возможность того, что США обратятся в ООН с призывом сделать то же самое.

Такой призыв согласовал бы позицию администрации Трампа с позицией президента россии владимира путина, который давно считает Крым территорией своей страны. Ранее не сообщалось об открытости администрации к этим вариантам, поскольку Трамп готовится к телефонному разговору с президентом россии владимиром путиным во вторник, на которой будет обсуждаться потенциальное соглашение о 30-дневном прекращении огня 

- добавляет издание.

Отмечается, что формально Трамп не принял никаких решений, и возможные шаги по Крыму - это лишь два из множества вариантов, которые предлагаются его администрацией, настаивающей на прекращении войны.

Напомним

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что президент США Дональд Трамп будет иметь "продуктивный разговор" с российским диктатором владимиром путиным.

Пресс-секретарь заявила о близости к мирному соглашению и решимости президента ее достичь. Трамп намерен обсудить прекращение войны в Украине с путиным 18 марта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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