Трамп планує "продуктивну розмову" з путіним - голова нацрозвідки США
Київ • УНН
Директорка Нацрозвідки США заявила, що Трамп прагне покласти край війні в Україні. Він сподівається на успіх переговорів заради миру та припинення загибелі невинних.
Президент США Дональд Трамп матиме "продуктивну розмову" з російським диктатором володимиром путіним, заявила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард щодо переговорів, які очікуються у вівторок. Про це вона сказала в інтерв'ю NDTV, пише УНН.
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"Президент Трамп дуже ясно бачить цей триваючий конфлікт. Він дуже чітко озвучив свою позицію та пріоритет, який полягає в тому, щоб покласти край цій війні. Він зосереджений на мирі", - сказала Габбард щодо війни росії проти України.
"Переговори тільки почалися, і він сподівається на успіх не заради себе, а заради миру та припинення загибелі невинних людей. У нас є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з росією", - зазначила Габбард.
З її слів, "за дуже короткий проміжок часу Трамп досяг набагато більшого прогресу в досягненні миру, ніж будь-які інші попередні зусилля".
"Президент Трамп матиме дуже продуктивну розмову з путіним у відповідний час, що ґрунтується на його непохитній відданості миру", - вказала вона.
Раніше
Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в межах наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України.
У кремлі підтвердили, що телефонна розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа готується, але теми обговорення відразу розкривати не стали.