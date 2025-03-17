кремль підтвердив, що розмова путіна і Трампа готується на 18 березня

У кремлі підтвердили, що телефонна розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа готується на вівторок, 18 березня. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, але теми обговорення розкривати не став, пише УНН.

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"Ми ніколи цього не робимо, не випереджаємо події, розмова справді готується, але у нашому розумінні розмови двох президентів не підлягають якомусь апріорі обговорення змісту. Тому ми цього не робитимемо", - сказав пєсков у відповідь на запитання, які теми можуть обговорюватися завтра.

Раніше

Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в межах наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України.