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кремль подтвердил, что разговор путина и Трампа готовится на 18 марта

Киев • УНН

 • 63309 просмотра

В кремле подтвердили подготовку телефонного разговора владимира путина и Дональда Трампа на вторник, 18 марта. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

кремль подтвердил, что разговор путина и Трампа готовится на 18 марта

В кремле подтвердили, что телефонный разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа готовится на вторник, 18 марта. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, но темы обсуждения раскрывать не стал, пишет УНН.

Детали

"Мы никогда этого не делаем, не опережаем события, разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговоры двух президентов не подлежат какому-либо априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал песков в ответ на вопрос, какие темы могут обсуждаться завтра.

Ранее

Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера о прекращении войны рф против Украины.

Юлия Шрамко

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