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Трамп планирует "продуктивный разговор" с путиным - глава нацразведки США

Киев • УНН

 • 40187 просмотра

Директор Нацразведки США заявила, что Трамп стремится положить конец войне в Украине. Он надеется на успех переговоров ради мира и прекращения гибели невинных.

Трамп планирует "продуктивный разговор" с путиным - глава нацразведки США

Президент США Дональд Трамп проведет "продуктивный разговор" с российским диктатором владимиром путиным, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард относительно переговоров, которые ожидаются во вторник. Об этом она сказала в интервью NDTV, пишет УНН.

Детали

"Президент Трамп видит этот продолжающийся конфликт очень ясными глазами. Он очень четко озвучил свою позицию и приоритет, который заключается в том, чтобы положить конец этой войне. Он сосредоточен на мире", - сказала Габбард относительно войны россии против Украины.

"Переговоры только начались, и он надеется на успех не ради себя, а ради мира и прекращения гибели невинных людей. У нас есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с россией", - отметила Габбард.

С ее слов, "за очень короткий промежуток времени Трамп достиг гораздо большего прогресса в достижении мира, чем любые другие предыдущие усилия".

"Президент Трамп проведет очень продуктивный разговор с путиным в подходящее время, что основывается на его непоколебимой приверженности миру", - указала она.

Ранее

Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера относительно прекращения войны рф против Украины.

В кремле подтвердили, что телефонный разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа готовится, но темы обсуждения сразу раскрывать не стали.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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