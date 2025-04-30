Главной задачей Меджлиса является защита целостности Украины и возвращение Крыма – Чубаров

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что главными целями Меджлиса является защита территориальной целостности Украины и скорейшего освобождения Крыма.

Об этом Чубаров сказал в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Самый главный для нас вопрос – это вопрос, связанный с защитой суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Самые мощные усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее освободить Крым

Также Чубаров добавил, что Меджлис в рамках своих полномочий, констролирует все важные сферы жизни крымских татар, в частности в вопросах сохранения языка и культуры.

Мы пытаемся выполнять все те полномочия, которые определены регламентом курултая крымско-татарского народа. И это касается всех сфер жизнедеятельности крымско-татарского народа: вопрос языка и культуры