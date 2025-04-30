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Главной задачей Меджлиса является защита целостности Украины и возвращение Крыма – Чубаров

Киев • УНН

 • 2832 просмотра

Рефат Чубаров заявил, что основные усилия Меджлиса направлены на защиту суверенитета Украины и скорейшее освобождение Крыма. Также Меджлис контролирует вопрос сохранения языка и культуры крымских татар.

Главной задачей Меджлиса является защита целостности Украины и возвращение Крыма – Чубаров

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что главными целями Меджлиса является защита территориальной целостности Украины и скорейшего освобождения Крыма.

Об этом Чубаров сказал в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

Самый главный для нас вопрос – это вопрос, связанный с защитой суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Самые мощные усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее освободить Крым

- отметил Чубаров.

Также Чубаров добавил, что Меджлис в рамках своих полномочий, констролирует все важные сферы жизни крымских татар, в частности в вопросах сохранения языка и культуры.

Мы пытаемся выполнять все те полномочия, которые определены регламентом курултая крымско-татарского народа. И это касается всех сфер жизнедеятельности крымско-татарского народа: вопрос языка и культуры

- пояснил Чубаров.

Дополнение

Меджлис крымскотатарского народа отверг возможность признания аннексированного Крыма российским и предупредил, что попытки сделать это противоречат международному праву.  Чубаров напомнил, что именно во время первой президентской каденции Дональда Трампа США приняли "Крымскую декларацию", где записано, что США осуждают попытку россии аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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