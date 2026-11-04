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Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности

Киев • УНН

 • 5714 просмотра

Правоохранители трех стран проверили 1474 биометрических профиля в ходе операции против трансграничной преступности и незаконной миграции.

Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности

Правоохранители Украины, Молдовы и Румынии провели международную операцию HOTSPOT Moldova 2026, направленную на борьбу с трансграничной преступностью, незаконной миграцией и выявление лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщает Moldpres со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдовы, пишет УНН.

Детали

Операция продолжалась с 25 октября по 1 ноября. Проверки проводили на стратегически важных пунктах пропуска через государственную границу, а также в международном аэропорту Кишинёва имени Евгения Доги.

В общей сложности правоохранители трёх стран собрали и проверили 1474 биометрических профиля, из которых 567 обработали молдавские службы. Кроме того, провели 567 проверок проездных документов и 671 проверку транспортных средств.

К операции привлекли экспертов Интерпола

Для выявления потенциальных преступников и случаев незаконной миграции правоохранители использовали международные базы данных Интерпола и современные технологии биометрической идентификации.

Операцию организовало Министерство внутренних дел Молдовы в рамках проекта INTERPOL I-FORCE совместно с украинскими и румынскими правоохранителями.

К мероприятиям также присоединились пограничная полиция, миграционная служба, таможенные органы и Служба информации и безопасности Молдовы.

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Степан Гафтко

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