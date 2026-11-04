Україна, Молдова та Румунія провели спільну операцію проти транскордонної злочинності

Правоохоронці України, Молдови та Румунії провели міжнародну операцію HOTSPOT Moldova 2026, спрямовану на боротьбу з транскордонною злочинністю, незаконною міграцією та виявлення осіб, причетних до терористичної діяльності. Про це повідомляє Moldpres із посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови, пише УНН.

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Операція тривала з 25 жовтня до 1 листопада. Перевірки проводили на стратегічно важливих пунктах пропуску через державний кордон, а також у міжнародному аеропорту Кишинева імені Євгена Доги.

Загалом правоохоронці трьох країн зібрали та перевірили 1474 біометричні профілі, з яких 567 опрацювали молдовські служби. Крім того, провели 567 перевірок проїзних документів та 671 перевірку транспортних засобів.

До операції залучили експертів Інтерполу

Для виявлення потенційних злочинців і випадків незаконної міграції правоохоронці використовували міжнародні бази даних Інтерполу та сучасні технології біометричної ідентифікації.

Операцію організувало Міністерство внутрішніх справ Молдови в межах проєкту INTERPOL I-FORCE спільно з українськими та румунськими правоохоронцями.

До заходів також долучилися прикордонна поліція, міграційна служба, митні органи та Служба інформації і безпеки Молдови.

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