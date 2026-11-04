Україна, Молдова та Румунія провели спільну операцію проти транскордонної злочинності
Київ • УНН
Правоохоронці трьох країн перевірили 1474 біометричні профілі під час операції проти транскордонної злочинності та незаконної міграції.
Правоохоронці України, Молдови та Румунії провели міжнародну операцію HOTSPOT Moldova 2026, спрямовану на боротьбу з транскордонною злочинністю, незаконною міграцією та виявлення осіб, причетних до терористичної діяльності. Про це повідомляє Moldpres із посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови, пише УНН.
Деталі
Операція тривала з 25 жовтня до 1 листопада. Перевірки проводили на стратегічно важливих пунктах пропуску через державний кордон, а також у міжнародному аеропорту Кишинева імені Євгена Доги.
Загалом правоохоронці трьох країн зібрали та перевірили 1474 біометричні профілі, з яких 567 опрацювали молдовські служби. Крім того, провели 567 перевірок проїзних документів та 671 перевірку транспортних засобів.
До операції залучили експертів Інтерполу
Для виявлення потенційних злочинців і випадків незаконної міграції правоохоронці використовували міжнародні бази даних Інтерполу та сучасні технології біометричної ідентифікації.
Операцію організувало Міністерство внутрішніх справ Молдови в межах проєкту INTERPOL I-FORCE спільно з українськими та румунськими правоохоронцями.
До заходів також долучилися прикордонна поліція, міграційна служба, митні органи та Служба інформації і безпеки Молдови.
Молдова готує нові правила для запровадження стану облоги та воєнного стану03.11.26, 20:54 • 2796 переглядiв