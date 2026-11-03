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Молдова готує нові правила для запровадження стану облоги та воєнного стану

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Законопроєкт Молдови визначає порядок запровадження особливих режимів, мобілізаційні обов’язки та обмеження під час війни й облоги. Документ можуть ухвалити до 2027 року.

Молдова готує нові правила для запровадження стану облоги та воєнного стану
Фото ілюстративне

Міністерство оборони Молдови підготувало законопроєкт, який встановлює порядок запровадження, продовження та скасування стану облоги й стану війни. Про це пише УНН з посиланням на проєкт, який перебуває на громадському обговоренні. 

Деталі 

Як вказується у документі, проєкт передбачає прийняття нового закону про спеціальні правові режими, що мають винятковий характер, та скасування Закону № 212/2004. 

Вказується, що таке рішення обґрунтовується масштабом концептуальних, інституційних та процедурних змін, а також необхідністю узгодження із Законом № 248/2025 про управління кризовими ситуаціями та з чинною системою національної безпеки та оборони.

Документ містить 60 статей, об’єднаних у 10 розділів. Зокрема, він визначає, що громадяни, на яких поширюватиметься дія цього документа, повинні терміново зв’язатися з дипломатичними або консульськими представництвами Молдови в державах їхнього проживання або іншими призначеними компетентними структурами та дотримуватися отриманих інструкцій у разі війни чи облоги.

"Громадяни Республіки Молдова за кордоном, які відповідно до закону підлягають мобілізаційним зобов’язанням та отримали наказ про призов або яким було повідомлено про обов’язок з’явитися внаслідок оголошення мобілізації, зобов’язані вжити необхідних заходів для повернення до країни та з’явитися в місці та у строки, встановлені компетентними органами", - вказується у документі. 

Проєкт також передбачає обов'язки для резервістів у країні. Після оголошення мобілізації вони могли залишати місце проживання або проживання більш ніж на 12 годин лише з письмового дозволу командира територіального адміністративно-військового органу. Дозвіл міг бути наданий у цілком обґрунтованих випадках.

Особи, які отримують накази про призов, повинні дотримуватися викладених у них вимог та виконувати завдання, для яких їх було призвано.

Стан облоги міг бути введений у разі неминучої збройної агресії або серйозних загроз з ідентифікованим військовим компонентом. Він міг тривати максимум 30 днів з можливістю наступних продовжень максимум на 30 днів кожне.

Воєнний стан може бути введений у разі збройної агресії або оголошення війни, або повідомлення про початок військових дій проти Республіки Молдова за пропозицією президента.

Під час дії цих режимів влада могла наказувати евакуацію, тимчасові обмеження пересування, спеціальні правила перетину кордону та, за необхідності, раціоналізувати споживання товарів першої необхідності.

Крім того, під час облогового або воєнного стану вибори чи референдуми не можуть бути організовані, крім випадків, прямо передбачених Конституцією або органічним законом, а раніше розпочаті виборчі процедури будуть призупинені.

Наразі документ знаходиться на стадії громадських консультацій. Якщо його буде ухвалено урядом, проголосовано в парламенті та оприлюднено президентом Майєю Санду, він набере чинності 1 січня 2027 року.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації.

Павло Башинський

Світ
Евакуація
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Мая Санду
Володимир Зеленський
Україна
Молдова