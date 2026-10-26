Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації, передає УНН.

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Указ №1061/2026 передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації, а указ №№1060/2026 передбачає продовження воєнного стану в Україні.

Як вказується у документах, вони набирають чинності одночасно з законом України про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та продовження строку проведення загальної мобілізації.

Сьогодні Рада ухвалила два законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація в Україні буде продовжена з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні, тобто до 29 січня 2027 року.

Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію