Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Київ • УНН
Президент підписав укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Рішення діятиме до 29 січня 2027 року.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації, передає УНН.
Деталі
Указ №1061/2026 передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації, а указ №№1060/2026 передбачає продовження воєнного стану в Україні.
Як вказується у документах, вони набирають чинності одночасно з законом України про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та продовження строку проведення загальної мобілізації.
Сьогодні Рада ухвалила два законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів.
Таким чином, воєнний стан та мобілізація в Україні буде продовжена з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні, тобто до 29 січня 2027 року.
Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію26.10.26, 13:11 • 16343 перегляди