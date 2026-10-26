$45.200.1550.580.14
ukenru
Ексклюзив
17:53 • 536 перегляди
"Українські спортсмени туди не їхатимуть" - Бідний про участь України на ЧС-2030 з важкої атлетики в москві
17:13 • 4238 перегляди
Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
16:53 • 7854 перегляди
Ворог завдав ударів по Харкову, є загиблі та постраждалі
Ексклюзив
14:03 • 16181 перегляди
Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання підготовчої роботи компаній до працевлаштування ветеранів
12:54 • 16268 перегляди
росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові - мерPhoto
Ексклюзив
12:15 • 25839 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
26 жовтня, 11:48 • 16999 перегляди
Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський
26 жовтня, 11:27 • 17351 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет
26 жовтня, 11:06 • 13646 перегляди
В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина
26 жовтня, 07:10 • 19771 перегляди
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.2м/с
79%
754мм
Популярнi новини
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 31317 перегляди
У Грузії наростає політична криза: опозиція вийшла на протести і готує масштабну акціюPhotoVideo26 жовтня, 09:30 • 14575 перегляди
Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію26 жовтня, 11:11 • 16298 перегляди
Від Китаю до Німеччини: ГУР виявило іноземне обладнання на російських виробництвах балістики26 жовтня, 11:54 • 9970 перегляди
Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України 14:28 • 13052 перегляди
Публікації
Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне17:06 • 3706 перегляди
В Україні готують зміни у захисті тварин - чи стане покарання за жорстокість ефективнішим15:24 • 8888 перегляди
Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України 14:28 • 13119 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
Ексклюзив
12:15 • 25846 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 62648 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Антоніо Таяні
Сергій Бизов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Херсонська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Кріса Брауна засудили до восьми місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні13:49 • 7430 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 31370 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 34473 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 34568 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 38851 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Техніка
Дія (сервіс)
БМ-30 «Смерч»

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Київ • УНН

 • 4274 перегляди

Президент підписав укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Рішення діятиме до 29 січня 2027 року.

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації, передає УНН. 

Деталі

Указ №1061/2026 передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації, а указ №№1060/2026 передбачає продовження воєнного стану в Україні. 

Як вказується у документах, вони набирають чинності одночасно з законом України про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та продовження строку проведення загальної мобілізації. 

Сьогодні Рада ухвалила два законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. 

Таким чином, воєнний стан та мобілізація в Україні буде продовжена з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні, тобто до 29 січня 2027 року. 

Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію26.10.26, 13:11 • 16343 перегляди

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Закони
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна