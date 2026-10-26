Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине
Киев • УНН
Президент подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Решение будет действовать до 29 января 2027 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации, передает УНН.
Детали
Указ №1061/2026 предусматривает продление срока проведения общей мобилизации, а указ №№1060/2026 предусматривает продление военного положения в Украине.
Как указывается в документах, они вступают в силу одновременно с законом Украины об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине и продлении срока проведения общей мобилизации.
Сегодня Рада приняла два законопроекта, которые предусматривают продление военного положения и мобилизации на 90 дней.
Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срока действия военного положения в Украине, то есть до 29 января 2027 года.
Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию26.10.26, 13:11 • 16644 просмотра