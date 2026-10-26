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Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Киев • УНН

 • 5726 просмотра

Президент подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Решение будет действовать до 29 января 2027 года.

Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации, передает УНН. 

Детали

Указ №1061/2026 предусматривает продление срока проведения общей мобилизации, а указ №№1060/2026 предусматривает продление военного положения в Украине. 

Как указывается в документах, они вступают в силу одновременно с законом Украины об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине и продлении срока проведения общей мобилизации. 

Сегодня Рада приняла два законопроекта, которые предусматривают продление военного положения и мобилизации на 90 дней. 

Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срока действия военного положения в Украине, то есть до 29 января 2027 года. 

Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию26.10.26, 13:11 • 16644 просмотра

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Законы
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина