$45.200.1550.580.14
ukenru
Эксклюзив
12:15 • 4166 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
11:48 • 3634 просмотра
Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский
11:27 • 7464 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских производств компонентов для ракет
11:11 • 8946 просмотра
Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию
11:06 • 7670 просмотра
В ОП пока не подтверждают переговоры Зеленского в Брюсселе - в чем причина
07:10 • 17638 просмотра
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
26 октября, 06:00 • 25416 просмотра
Курс валют от НБУ: доллар побил исторический рекорд, евро продолжает дорожать
26 октября, 02:22 • 33801 просмотра
Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человекPhoto
25 октября, 21:43 • 38852 просмотра
Пожар в харьковской многоэтажке унес жизнь человекаVideo
25 октября, 20:22 • 38206 просмотра
Трамп стремится к сближению с Путиным, а его политика может дать России решающее преимущество в войне — Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
79%
752мм
Популярные новости
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии и был избран на четвертый срок26 октября, 03:24 • 10131 просмотра
Перебои в работе Starshield снизили уровень перехвата российский дронов ВСУ — ISW26 октября, 04:33 • 8124 просмотра
В Норвегии разрешили отправлять Украине гражданские дроны после нарушения закона депутатом26 октября, 05:17 • 20718 просмотра
США "на пороге" трехсторонних переговоров по войне в Украине - Джонсон26 октября, 06:37 • 5112 просмотра
Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митингеVideo08:00 • 17461 просмотра
публикации
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
12:15 • 4198 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 53112 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
25 октября, 10:39 • 59719 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 82305 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 106169 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Александр Вучич
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Херсонская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митингеVideo08:00 • 17499 просмотра
Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ25 октября, 20:18 • 29889 просмотра
В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад25 октября, 19:05 • 30217 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto25 октября, 18:17 • 34735 просмотра
В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные воротаVideo25 октября, 18:10 • 30067 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Старлинк
Техника
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"

Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию

Киев • УНН

 • 8950 просмотра

Верховная Рада 281 голосом продлила всеобщую мобилизацию с 31 октября 2026 года еще на 90 суток. Ранее парламент продлил военное положение.

Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию

Верховная Рада 26 октября поддержала продление срока проведения всеобщей мобилизации на 90 суток с 31 октября 2026 года, пишет УНН.

Детали

"Парламент продлил срок проведения всеобщей мобилизации в Украине (№16183). За проголосовал 281 народный депутат. Документ предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине с 31 октября 2026 года на 90 суток", — отметили в парламенте.

По словам нардепа Ярослава Железняка в соцсетях, "тоже на 90 дней, то есть с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года".

Перед этим на 90 суток продлили действие военного положения в Украине.

Парламент поддержал продление военного положения в Украине26.10.26, 12:50 • 1960 просмотров

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес 26 октября в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения (№16182) и всеобщей мобилизации (№16183) еще на 90 суток.

Первым, согласно пояснительной записке, "предлагается продлить с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 31 октября 2026 года на 90 суток".

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Законы
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина