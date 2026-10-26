Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию
Киев • УНН
Верховная Рада 281 голосом продлила всеобщую мобилизацию с 31 октября 2026 года еще на 90 суток. Ранее парламент продлил военное положение.
Верховная Рада 26 октября поддержала продление срока проведения всеобщей мобилизации на 90 суток с 31 октября 2026 года, пишет УНН.
Детали
"Парламент продлил срок проведения всеобщей мобилизации в Украине (№16183). За проголосовал 281 народный депутат. Документ предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине с 31 октября 2026 года на 90 суток", — отметили в парламенте.
По словам нардепа Ярослава Железняка в соцсетях, "тоже на 90 дней, то есть с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года".
Перед этим на 90 суток продлили действие военного положения в Украине.
Парламент поддержал продление военного положения в Украине26.10.26, 12:50 • 1960 просмотров
Дополнение
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес 26 октября в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения (№16182) и всеобщей мобилизации (№16183) еще на 90 суток.
Первым, согласно пояснительной записке, "предлагается продлить с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".
Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 31 октября 2026 года на 90 суток".