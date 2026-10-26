Парламент поддержал продление военного положения в Украине

Верховная Рада 26 октября поддержала продление действия военного положения на 90 суток с 31 октября 2026 года, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине (№16182). За проголосовали 293 народных депутата. Документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 31 октября 2026 года на 90 суток", — сообщили в парламенте.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, "Верховная Рада поддержала №16182 о продлении военного положения на 90 дней — до 29 января 2027 года. Это уже 21-й раз, когда действующий созыв голосует по этим вопросам".

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес 26 октября в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения (№16182) и общей мобилизации (№16183) еще на 90 суток.

Первым, согласно пояснительной записке, "предлагается продлить с 05 часов 30 минут 31 октября 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что "срок проведения общей мобилизации продлевается с 31 октября 2026 года на 90 суток".