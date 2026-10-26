Парламент підтримав продовження воєнного стану в Україні

Верховна Рада 26 жовтня підтримала продовження дії воєнного стану на 90 діб з 31 жовтня 2026 року, пише УНН.

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"Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні (№16182). За проголосували 293 народні депутати. Документ продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 31 жовтня 2026 року на 90 діб", - повідомили у парламенті.

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, "Верховна Рада підтримала №16182 про продовження воєнного стану на 90 днів – до 29 січня 2027 року. Це вже 21-й раз, коли чинне скликання за ці питання голосує".

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський вніс 26 жовтня у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану (№16182) та загальної мобілізації (№16183) ще на 90 діб.

Першим, згідно з пояснювальною запискою, "пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".

Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 31 жовтня 2026 року на 90 діб".