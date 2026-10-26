Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію
Київ • УНН
Верховна Рада 281 голосом продовжила загальну мобілізацію з 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб. Раніше парламент продовжив воєнний стан.
Верховна Рада 26 жовтня підтримала продовження строку проведення загальної мобілізації на 90 діб з 31 жовтня 2026 року, пише УНН.
Деталі
"Парламент продовжив строк проведення загальної мобілізації в Україні (№16183). За проголосував 281 народний депутат. Документ передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації в Україні з 31 жовтня 2026 року на 90 діб", - зазначили у парламенті.
Зі слів нардепа Ярослава Железняка у соцмережах, "теж на 90 днів, тобто з 31 жовтня 2026 до 29 січня 2027".
Перед цим на 90 діб продовжили дію воєнного стану в Україні.
Парламент підтримав продовження воєнного стану в Україні26.10.26, 12:50 • 984 перегляди
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський вніс 26 жовтня у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану (№16182) та загальної мобілізації (№16183) ще на 90 діб.
Першим, згідно з пояснювальною запискою, "пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 31 жовтня 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".
Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що "строк проведення загальної мобілізації продовжується з 31 жовтня 2026 року на 90 діб".