Польша провела масштабную операцию по усиленному миграционному контролю, задержала 91 украинца
Киев • УНН
Польская полиция задержала 91 гражданина Украины во время двухдневной операции по усилению миграционного контроля. Всего было выявлено 1944 человека и задержано 147 иностранцев, разыскиваемых правоохранительными органами.
Польша в ходе двухдневной операции по усиленному миграционному контролю задержала 91 украинца, сообщила польская полиция, пишет УНН.
В ходе операции правоохранители обнаружили 1944 человека. Среди задержанных были не только граждане Польши, но и 147 иностранцев, разыскиваемых польскими правоохранительными органами и системой правосудия (91 – гражданин Украины, 14 – Грузии, 8 – беларуси, 3 – Молдовы, 2 – россии и 29 – других стран). Также правоохранители задержали 7 человек, разыскиваемых по европейским ордерам на арест и красным объявлениям Интерпола
Детали
Как сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский, результатом совместной операции пограничной службы и польской полиции стали почти 1800 проверок и почти 140 арестов по всей Польше.
"Сотрудники проверяли законность пребывания иностранцев в Польше. Также было начато 130 производств по обязательству иностранцев вернуться", - написал Кервинский в X.
Было задержано более 140 человек, из которых почти в 110 случаях начаты процедуры обязательства к возвращению из-за нелегального пребывания, а в более чем 20 случаях - из-за угрозы государственной безопасности, сообщили PAP в пограничной службе Польши.
По информации PAP, в мероприятиях 2 и 3 марта приняли участие более 700 сотрудников пограничной службы из всех подразделений в Польше. В операции также было задействовано в общей сложности почти 26,5 тысячи полицейских, указали в польской полиции. Это четвертая, но первая в этом году общенациональная акция, направленная против лиц, скрывающихся от польских правоохранительных органов или правосудия, указала в среду полиция.