Интерпол указал на растущую угрозу сети мошеннических центров на фоне роста криптомошенничества

Интерпол официально признал, что мошенничество, связанное с криптовалютой, теперь находится в центральной части разрастающейся индустрии мошеннических центров, назвав эту сеть транснациональной преступной угрозой. Об этом пишет Decrypt, передает УНН.

Детали

"Интерпол официально признал, что мошенничество, связанное с криптовалютой, теперь в центральной части разветвленной индустрии мошеннических комплексов, определив сеть как транснациональную криминальную угрозу, на фоне того, как мировые правоохранительные органы стремятся усилить координацию вокруг финансовых потоков от нее", - пишет издание.

Как указали в Интерполе, "растущая угроза транснациональных мошеннических центров" подчеркнута на Генеральной Ассамблее Интерпола. "Часто под предлогом прибыльной работы за границей жертв перевозят на территории, где их заставляют осуществлять незаконные схемы, такие как голосовой фишинг, романтические аферы, инвестиционное мошенничество и мошенничество с криптовалютой, направленные на людей во всем мире", - указали в Интерполе.

В Интерполе заявили, что группы, управляющие такими мошенническими центрами, используют передовые технологии, "чтобы обманывать жертв и маскировать свои операции", а трансграничные преступные сети действуют с "очень адаптивным характером".

Связи преступной сети с криптовалютой впервые были выявлены в июле прошлого года, когда онлайн-площадка, которой управляет Huione Group, камбоджийский финансовый конгломерат со штаб-квартирой в Пномпене, обработала более 11 млрд долларов криптотранзакций, связанных с операторами мошеннических схем, пишет издание.

Напомним

Прокуроры Офиса Генпрокурора ликвидировали сеть из 14 мошеннических колл-центров, которые под видом инвестиционных платформ выманивали деньги у граждан Украины, ЕС и Азии. Изъято более 800 единиц компьютерной техники и почти 500 мобильных телефонов.