Інтерпол вказав на зростаючу загрозу мережі шахрайських центрів на тлі зростання криптошахрайства

Інтерпол офіційно визнав, що шахрайство, пов'язане з криптовалютою, тепер перебуває у центральній частині індустрії шахрайських центрів, що розростається, назвавши цю мережу транснаціональною злочинною загрозою. Про це пише Decrypt, передає УНН.

Деталі

"Інтерпол офіційно визнав, що шахрайство, пов'язане з криптовалютою, тепер у центральній частині розгалуженої індустрії шахрайських комплексів, визначивши мережу як транснаціональну кримінальну загрозу, на тлі того, як світові правоохоронні органи прагнуть посилити координацію навколо фінансових потоків від неї", - пише видання.

Як вказали в Інтерполі, "зростаюча загроза транснаціональних шахрайських центрів" підкреслена на Генеральній Асамблеї Інтерполу. "Часто під приводом прибуткової роботи за кордоном жертв перевозять на території, де їх змушують здійснювати незаконні схеми, такі як голосовий фішинг, романтичні афери, інвестиційне шахрайство та шахрайство з криптовалютою, спрямовані на людей у ​​всьому світі", - вказали в Інтерполі.

В Інтерполі заявили, що групи, що керують такими шахрайськими центрами, використовують передові технології, "щоб обманювати жертв та маскувати свої операції", а транскордонні злочинні мережі діють з "дуже адаптивним характером".

Зв'язки злочинної мережі з криптовалютою вперше були виявлені в липні минулого року, коли онлайн-майданчик, яким керує Huione Group, камбоджійський фінансовий конгломерат зі штаб-квартирою в Пномпені, обробив понад 11 млрд доларів криптотранзакцій, пов'язаних з операторами шахрайських схем, пише видання.

Нагадаємо

Прокурори Офісу Генпрокурора ліквідували мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які під виглядом інвестиційних платформ виманювали гроші у громадян України, ЄС та Азії. Вилучено понад 800 одиниць комп’ютерної техніки та майже 500 мобільних телефонів.