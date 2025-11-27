Интерпол избрал нового президента: им стал француз Лукас Филипп
Киев • УНН
Международное полицейское агентство Интерпол избрало своим президентом французского полицейского Лукаса Филиппа. Он был избран на четырехлетний срок во время генеральной ассамблеи в Марракеше.
В четверг международное полицейское агентство Интерпол избрало своим президентом французского полицейского Лукаса Филиппа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Филипп был избран на четырехлетний срок во время генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше.
По словам организаторов, ассамблея собрала 886 участников из 179 стран-членов Интерпола и 34 международных организаций для обсуждения таких вопросов, как киберпреступность, центры мошенничества, организованная преступность и защита данных.
