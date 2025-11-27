Интерпол избрал нового президента: им стал француз Лукас Филипп

В четверг международное полицейское агентство Интерпол избрало своим президентом французского полицейского Лукаса Филиппа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Филипп был избран на четырехлетний срок во время генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше.

По словам организаторов, ассамблея собрала 886 участников из 179 стран-членов Интерпола и 34 международных организаций для обсуждения таких вопросов, как киберпреступность, центры мошенничества, организованная преступность и защита данных.

Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников – Офис Генпрокурора