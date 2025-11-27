Интерпол избрал нового президента: им стал француз Лукас Филипп

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 1484 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 3758 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 9228 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 8580 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10286 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 13127 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24811 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
27 ноября, 07:27 • 16196 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36761 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 37107 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 13905 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15042 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 4152 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15261 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9086 просмотра
публикации
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 982 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 9230 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9358 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15398 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15137 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 43565 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77457 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93417 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93110 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Интерпол избрал нового президента: им стал француз Лукас Филипп

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Международное полицейское агентство Интерпол избрало своим президентом французского полицейского Лукаса Филиппа. Он был избран на четырехлетний срок во время генеральной ассамблеи в Марракеше.

Интерпол избрал нового президента: им стал француз Лукас Филипп

В четверг международное полицейское агентство Интерпол избрало своим президентом французского полицейского Лукаса Филиппа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Филипп был избран на четырехлетний срок во время генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше.

По словам организаторов, ассамблея собрала 886 участников из 179 стран-членов Интерпола и 34 международных организаций для обсуждения таких вопросов, как киберпреступность, центры мошенничества, организованная преступность и защита данных.

Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников – Офис Генпрокурора12.08.25, 14:05 • 12664 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Интерпол
Франция