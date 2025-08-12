Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников – Офис генпрокурора

Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников, даже тех, в отношении которых собрана вся необходимая доказательная база. Об этом сказал во время конференции "Международное гуманитарное право в измерении вызовов современности" руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов.

Подробности

Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников. Категорически. Мы не имеем ни одного примера объявления в розыск даже при наличии всей доказательной базы, информации о случаях убийства гражданских, совершения сексуального насилия, жестоких пыток. Интерпол категорически отказывается разыскивать этих людей и даже объявлять их в розыск - рассказал Белоусов.

Белоусов отметил, что Украина готова к взаимодействию с судебными органами других стран в деле преследования военных преступников.

Наш приоритет – осуждение военного преступника на территории другой юрисдикции. Мы готовы взаимодействовать в рамках национальной юрисдикции, мы готовы предоставить доказательства по всем делам, которые мы имеем. Мы готовы прекратить национальное преследование, если другая страна на своей территории готова идти в суд и совершать правосудие на своей территории - сообщил Белоусов.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что повышение цены агрессии для РФ является ключевым инструментом для принуждения Путина к серьезным переговорам. Украина нуждается в лидерстве США для действенной архитектуры безопасности и осознания Россией тщетности ее стратегических целей.