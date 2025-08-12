Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора

Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців, навіть тих, щодо яких зібрана уся необхідна доказова база. Про це сказав під час конференції "Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності" керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців. Категорично. Ми не маємо жодного прикладу оголошення у розшук навіть за наявності всієї доказової бази, інформації про випадки убивства цивільних, вчинення сексуального насильства, жорстоких катувань. Інтерпол категорично відмовляється розшукувати цих людей і навіть оголошувати їх в розшук

Бєлоусов зазначив, що Україна готова до взаємодії із судовими органами інших країн у справі переслідування воєнних злочинців.

Наш пріоритет – засудження воєнного злочинця на території іншої юрисдикції. Ми готові взаємодіяти в межах національної юрисдикції, ми готові надати докази по усіх справах, які ми маємо. Ми готові припинити національне переслідування, якщо інша країна на своїй території готова іти в суд і вчиняти правосуддя на своїй території