Інтерпол обрав нового президента: ним став француз Лукас Філіп

У четвер міжнародне поліцейське агентство Інтерпол обрало своїм президентом французького поліцейського Лукаса Філіпа, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Філіпа було обрано на чотирирічний термін під час генеральної асамблеї Інтерполу в Марракеші.

За словами організаторів, асамблея зібрала 886 учасників зі 179 країн-членів Інтерполу та 34 міжнародних організацій для обговорення таких питань, як кіберзлочинність, центри шахрайства, організована злочинність та захист даних.

