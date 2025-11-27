Інтерпол обрав нового президента: ним став француз Лукас Філіп
Київ • УНН
Міжнародне поліцейське агентство Інтерпол обрало своїм президентом французького поліцейського Лукаса Філіпа. Його було обрано на чотирирічний термін під час генеральної асамблеї в Марракеші.
Деталі
Філіпа було обрано на чотирирічний термін під час генеральної асамблеї Інтерполу в Марракеші.
За словами організаторів, асамблея зібрала 886 учасників зі 179 країн-членів Інтерполу та 34 міжнародних організацій для обговорення таких питань, як кіберзлочинність, центри шахрайства, організована злочинність та захист даних.
