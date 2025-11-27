$42.300.10
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 4238 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 5608 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 8054 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12248 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23228 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 15875 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36507 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36799 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72884 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Інтерпол обрав нового президента: ним став француз Лукас Філіп

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Міжнародне поліцейське агентство Інтерпол обрало своїм президентом французького поліцейського Лукаса Філіпа. Його було обрано на чотирирічний термін під час генеральної асамблеї в Марракеші.

Інтерпол обрав нового президента: ним став француз Лукас Філіп

У четвер міжнародне поліцейське агентство Інтерпол обрало своїм президентом французького поліцейського Лукаса Філіпа, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Філіпа було обрано на чотирирічний термін під час генеральної асамблеї Інтерполу в Марракеші.

За словами організаторів, асамблея зібрала 886 учасників зі 179 країн-членів Інтерполу та 34 міжнародних організацій для обговорення таких питань, як кіберзлочинність, центри шахрайства, організована злочинність та захист даних.

Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12.08.25, 14:05 • 12663 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Інтерпол
Франція