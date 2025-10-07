$41.340.11
Расследование ФБР: Порошенко, Медведчук и путин могли работать совместно в коррупционной газовой схеме – эксперт

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Новые документы ФБР, обнародованные в США, разоблачают масштабную коррупционную схему с участием Петра Порошенко и Виктора Медведчука. В ней также фигурирует Николай Злочевский, который договаривался с Порошенко о прекращении международных расследований в отношении Burisma.

Расследование ФБР: Порошенко, Медведчук и путин могли работать совместно в коррупционной газовой схеме – эксперт

В США обнародованы новые документы ФБР, касающиеся масштабной коррупционной схемы с участием пятого президента Украины Петра Порошенко и кума владимира путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает политический эксперт Петр Олещук со ссылкой на материал New York Post, передает УНН.

Эксперт приводит материал американского издания, в котором речь идет о событиях 2016–2019 годов, когда, по свидетельствам информаторов, украинские политики могли действовать в интересах москвы.

"Эти деловые связи были небольшой частью более крупной "схемы отмывания денег", в которой участвовали Порошенко, Виктор Медведчук, эмиссар России в Украине, и президент россии владимир путин. В Украине действуют сотни газовых и энергетических компаний под разными названиями, что позволяет российским деньгам проходить через Украину", – цитирует New York Post файлы ФБР за 2019 год.

Согласно документам, в схеме был задействован и владелец газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский. Именно он, по данным ФБР, договаривался с Порошенко о прекращении международных расследований.

"Злочевский и Порошенко договаривались остановить "расследование Интерпола" в отношении Burisma, в которую высшие американские чиновники "инвестировали деньги" через латвийскую подставную компанию. Согласно этим данным, Порошенко за свои услуги должен был получить "100 миллионов долларов в виде акций и гарантированной прибыли от продажи газа", — говорится в файлах ФБР, опубликованных New York Post.

В еще одном документе FD-1023, датированном июнем 2017 года, говорится, что Порошенко должен был защищать Злочевского, а российская разведка проводила "прямую операцию по проникновению в американскую элиту".

"Если сюда добавить тот факт, что предприятия Порошенко во время войны работали на территории России и оккупированного Крыма, а Медведчук был посредником между путиным и Порошенко; если учесть теплые отношения Порошенко и путина, вспомнить все эти дружеские разговоры с "жму руку, обнимаю" сразу после трагического Дебальцевского котла, получится очень печальный вывод. Он сводится к тому, что Порошенко и путин все годы войны были крепкими партнерами: Путин постепенно захватывал Украину, а Порошенко помогал ему в обмен на большие деньги, которые он так всегда любил", - резюмирует Олещук.

Как сообщалось, пророссийский олигарх Владимир Плахотнюк, которого недавно экстрадировали в Молдову, может свидетельствовать о совместных схемах с Петром Порошенко, в частности о контрабанде металлолома в Приднестровье и финансировании местных сепаратистов. Президент Молдовы Майя Санду в свое время в интервью американскому изданию "Politico" обвинила Порошенко в контрабанде и коррупции в интересах пророссийского Приднестровья.

Лилия Подоляк

Политика
Владимир Путин
Петр Порошенко
Интерпол
Приднестровье
Майя Санду
Крым
Украина
Молдова