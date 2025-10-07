Розслідування ФБР: Порошенко, Медведчук і путін у могли працювати спільно у корупційній газовій схемі – експерт

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
12:19 • 5658 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11827 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14110 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37957 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 43002 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71199 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59126 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56541 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104136 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 29781 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 24312 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 16704 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico08:41 • 9400 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10056 перегляди
Публікації
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 2604 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37963 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 54636 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 63873 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 104139 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Микола Тищенко
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Франція
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10111 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 24888 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 77774 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 73317 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 148272 перегляди
Актуальне
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Розслідування ФБР: Порошенко, Медведчук і путін у могли працювати спільно у корупційній газовій схемі – експерт

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Нові документи ФБР, оприлюднені в США, викривають масштабну корупційну схему за участю Петра Порошенка та Віктора Медведчука. У ній також фігурує Микола Злочевський, який домовлявся з Порошенком про припинення міжнародних розслідувань щодо Burisma.

Розслідування ФБР: Порошенко, Медведчук і путін у могли працювати спільно у корупційній газовій схемі – експерт

У США оприлюднені нові документи ФБР, які стосуються масштабної корупційної схеми за участю п’ятого президента України Петра Порошенка та кума володимира путіна Віктора Медведчука. Про це повідомляє політичний експерт Петро Олещук із посиланням на матеріал New York Post, передає УНН.

Експерт наводить матеріал американського видання, в якому йдеться про події 2016–2019 років, коли, за свідченнями інформаторів, українські політики могли діяти в інтересах москви.

"Ці ділові зв'язки були невеликою частиною більшої "схеми відмивання грошей", в якій брали участь Порошенко, Віктор Медведчук, емісар росії в Україні, та президент росії володимир путін. В Україні діють сотні газових та енергетичних компаній під різними назвами, що дозволяє російським грошам проходити через Україну", – цитує New York Post файли ФБР за 2019 рік.

Згідно з документами, у схемі був задіяний і власник газовидобувної компанії Burisma Микола Злочевський. Саме він, за даними ФБР, домовлявся із Порошенком про припинення міжнародних розслідувань.

"Злочевський та Порошенко домовлялися зупинити "розслідування Інтерполу" щодо Burisma, в яку вищі американські посадовці "інвестували гроші" через латвійську підставну компанію. Згідно з цими даними, Порошенко за свої послуги мав отримати "100 мільйонів доларів у вигляді акцій та гарантованого прибутку від продажу газу"", – йдеться у файлах ФБР, опублікованих New York Post.

У ще одному документі FD-1023, датованому червнем 2017 року, йдеться, що Порошенко мав захищати Злочевського, а російська розвідка проводила "пряму операцію з проникнення в американську еліту".

"Якщо сюди додати той факт, що підприємства Порошенка під час війни працювали на території росії та окупованого Криму, а Медведчук був посередником між путіним та Порошенком; якщо врахувати теплі стосунки Порошенка та путіна, згадати усі ці дружні розмови зі "жму руку, обнімаю" відразу після трагічного Дебальцевського котла, вийде дуже сумний висновок. Зводиться він до того, що Порошенко та путін всі роки війни були міцними партнерами: путін поступово захоплював Україну, а Порошенко допомогав йому в обмін на великі гроші, які він так завжди любив", - резюмує Олещук.

Як повідомлялось, проросійський олігарх Володимир Плахотнюк, якого нещодавно екстрадували до Молдови, може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком, зокрема про контрабанду металобрухту до Придністров’я і фінансування місцевих сепаратистів. Президентка Молдови Майа Санду у свій час в інтерв’ю американському виданню "Politico" звинуватила Порошенка у контрабанді та корупції на корить проросійського Придністров’я.

Лілія Подоляк

Політика
Володимир Путін
Петро Порошенко
Інтерпол
Придністровська Молдавська Республіка
Мая Санду
Крим
Україна
Молдова