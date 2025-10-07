Розслідування ФБР: Порошенко, Медведчук і путін у могли працювати спільно у корупційній газовій схемі – експерт

У США оприлюднені нові документи ФБР, які стосуються масштабної корупційної схеми за участю п’ятого президента України Петра Порошенка та кума володимира путіна Віктора Медведчука. Про це повідомляє політичний експерт Петро Олещук із посиланням на матеріал New York Post, передає УНН.

Експерт наводить матеріал американського видання, в якому йдеться про події 2016–2019 років, коли, за свідченнями інформаторів, українські політики могли діяти в інтересах москви.

"Ці ділові зв'язки були невеликою частиною більшої "схеми відмивання грошей", в якій брали участь Порошенко, Віктор Медведчук, емісар росії в Україні, та президент росії володимир путін. В Україні діють сотні газових та енергетичних компаній під різними назвами, що дозволяє російським грошам проходити через Україну", – цитує New York Post файли ФБР за 2019 рік.

Згідно з документами, у схемі був задіяний і власник газовидобувної компанії Burisma Микола Злочевський. Саме він, за даними ФБР, домовлявся із Порошенком про припинення міжнародних розслідувань.

"Злочевський та Порошенко домовлялися зупинити "розслідування Інтерполу" щодо Burisma, в яку вищі американські посадовці "інвестували гроші" через латвійську підставну компанію. Згідно з цими даними, Порошенко за свої послуги мав отримати "100 мільйонів доларів у вигляді акцій та гарантованого прибутку від продажу газу"", – йдеться у файлах ФБР, опублікованих New York Post.

У ще одному документі FD-1023, датованому червнем 2017 року, йдеться, що Порошенко мав захищати Злочевського, а російська розвідка проводила "пряму операцію з проникнення в американську еліту".

"Якщо сюди додати той факт, що підприємства Порошенка під час війни працювали на території росії та окупованого Криму, а Медведчук був посередником між путіним та Порошенком; якщо врахувати теплі стосунки Порошенка та путіна, згадати усі ці дружні розмови зі "жму руку, обнімаю" відразу після трагічного Дебальцевського котла, вийде дуже сумний висновок. Зводиться він до того, що Порошенко та путін всі роки війни були міцними партнерами: путін поступово захоплював Україну, а Порошенко допомогав йому в обмін на великі гроші, які він так завжди любив", - резюмує Олещук.

Як повідомлялось, проросійський олігарх Володимир Плахотнюк, якого нещодавно екстрадували до Молдови, може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком, зокрема про контрабанду металобрухту до Придністров’я і фінансування місцевих сепаратистів. Президентка Молдови Майа Санду у свій час в інтерв’ю американському виданню "Politico" звинуватила Порошенка у контрабанді та корупції на корить проросійського Придністров’я.