СБУ сообщила о подозрении международному наемнику рф, который пытал гражданских во время оккупации Киевщины

Служба безопасности Украины и прокуратура заочно сообщили о подозрении международному наемнику Давору Савичичу, который, воюя на стороне рф, причастен к пыткам и жестокому обращению с гражданскими во время оккупации Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Наемник командовал отрядом "Волки"

По данным следствия, речь идет о 46-летнем Даворе Савичиче – командире диверсионно-разведывательного отряда "Волки", который имеет гражданство Боснии и Герцеговины и рф.

В СБУ отметили, что Савичич находится в поле зрения INTERPOL и правоохранительных органов Боснии и Герцеговины из-за участия в незаконных военизированных формированиях и вооруженных конфликтах во время распада Югославии.

Также он находится под санкциями Великобритании и Украины.

Следователи установили, что в конце 2021 года Савичич присоединился к российской ЧВК "Редут" и занимался вербовкой наемников в подразделение "Волки".

В феврале–апреле 2022 года это подразделение действовало в составе группировки войск рф "Восток" и принимало участие в оккупации населенных пунктов Бучанского и Вышгородского районов Киевской области.

Наемник приказал пытать гражданского в лесу

По данным СБУ, оккупанты базировались в лесу между селами Шибене и Красный Рог Бучанского района.

Следствие задокументировало, что в селе Федоровка Савичич приказал задержать местного жителя, который скрывался от обстрелов в укрытии.

"Вместе с группой вооруженных российских военных он заставил мужчину раздеться, после чего пленного со связанными руками вывезли в лес", – говорится в сообщении.

Там, по данным следствия, наемник лично бил гражданского прикладом автомата, пытаясь заставить его дать ложные показания для российских пропагандистских СМИ.

Также подчиненные Савичича привязывали мужчину к дереву рядом с гранатой без чеки.

В СБУ сообщили, что после отказа сотрудничать оккупанты приказали мужчине выкопать яму, где его удерживали в течение семи дней без еды и воды.

Оккупанты похитили жену участника АТО

Кроме того, следствие установило причастность Савичича к пыткам жены участника АТО в пгт Иванков.

Женщину незаконно удерживали в фургоне без еды, света и отопления.

Во время допросов, по данным СБУ, наемник угрожал ей физической расправой и требовал предоставить информацию об украинских военных и записать интервью для российских пропагандистов.

После деоккупации Киевщины правоохранители обнаружили тело мужа женщины в одной из ям на месте базирования оккупантов.

Лица, причастные к его убийству, в настоящее время устанавливаются.

Савичичу объявили подозрение в военных преступлениях

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Давору Савичичу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины – военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Документирование преступлений проводили сотрудники ГУ СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

